Hırvatistan Dışişleri Bakanı’ndan Ermeni Soykırımı Anıtı’na ziyaret

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić-Radman, Ermeni Soykırımı Anıtı’nı (Tsitsernakaberd) ziyaret ederek Ermeni Soykırımı kurbanları anısına saygı duruşunda bulundu.
Hırvatistan Dışişleri Bakanı, Hırvatistan Dışişleri Bakanı, anıt kompleksine çelenk koydu, Soykırım kurbanlarının anısına ebedi ateşe çiçeklerle bıraktı.
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Ermeni Soykırımı Müzesi’ni de ziyaret ederek müzenin hatıra defterine not bıraktı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/08/Hırvatistan-Dışişleri-Ermeni-Soykırımı/243745
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