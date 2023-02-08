Fransız dergisinin skandal çizimine Yunan gazetesinden cevap geldi: “Hepimiz Türküz” karikatürü

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan 7,7 ve 7,6’lık deprem dünya basınında da gündem olmuştu. Ülkeler Türkiye için seferber olurken, Fransız Charlie Hebdo dergisinden skandal bir çizim geldi. Bunun üzerine Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’nin 10 ilini yıkan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem ile ilgili yayınlanan karikatürde Türk halkının yanında olduklarını vurgulayarak “Hepimiz Türküz” ifadesine yer verdi. Yunan gazetesinin karikatürü tahrikleri ve provokasyonları ile tanınan Fransız Charlie Hebdo’nun dünkü aşağılık karikatürüne cevap niteliğindeydi. İşte o karikatür…

Dün Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği merkez üssü Kahramanmaraş olan Türkiye‘nin 10 ilini yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki binlerce insanın öldüğü on binlerce insanın da yaralandığı depremlerle alay etmişti..

Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizilmiş ve üzerine “Tank yollamaya bile gerek yok” yazmıştı. Bugün Yunanistan‘ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini gazetesinde yayınlanan bir karikatür adeta Fransız dergisine cevap niteliğindeydi. Karikatürde bir grafiticinin duvara Yunanca olarak “Hepimiz Türküz” yazdığı resmedildi.

FRANSA’DA SKANDAL ÇİZİM

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Türkiye’de yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremle alay etti. Derginin depremle alakalı yayınladığı çizimde, “Türkiye’de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok” yazdığı görüldü.

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Birçok ülke Türkiye’ye destek gönderirken, binlerce can kaybının yaşadığı depremin yankıları sürüyor. Yunan medyası da arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yaşanan depremi gündemine taşıdı.

HABERLERİNİ “BEN SENİ SEVDUĞUMİ” ŞARKISIYLA AÇTILAR

Yunan Devlet Televizyonu ERT, sabah haberlerini “Ben seni sevduğumi” şarkısıyla açtı.

“YUNANİSTAN HER ZAMAN KOMŞULARINA YARDIM ETMEYE HAZIR”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile Brezilya‘da düzenlenen görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, iki ülkede meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle hayatını kaybeden Türk ve Suriye halkının yanı sıra hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Aynı zamanda Nikos Dendias, “Yunanistan zor zamanlarda komşularına yardım etmeye her zaman hazırdır” mesajını gönderdi. Hatta uçaktan Mevlüt Çavuşoğlu‘nun Türk mevkidaşı ile görüştüğünü ve kendisine Yunanistan’ın acil yardımını ve taziyelerini ilettiğini açıkladı.

“RODOS, TÜRKİYE’NİN DRAMIYLA DAYANIŞMA İÇİNDE”

“Rodos, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerle dayanışmasını göstermektedir. Ölümcül ve yıkıcı sismik sarsıntılar dünya kamuoyunu şok ediyor. Binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca vatandaş evlerini kaybetti ve soğuk şartlarda. Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok devlet, acil ihtiyaçları karşılamak üzere etkilenenlere yardım göndermeye başladı.”

“GÜMÜLCİNE BELEDİYE MECLİSİ TÜRK HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEDİR”

Gümülcine Belediye Meclisi, son toplantısında Türkiye ve Suriye’deki ölümcül depremden muzdarip insanlarla dayanışmasını oybirliğiyle dile getirdi.

Konu, tartışmanın başında Cumhurbaşkanı Kleopatra Stogiannidou tarafından tartışmaya açıldı, iki ülkeye başsağlığı dileklerini iletti, felaketi çok büyük olarak nitelendirdi ve Meclis’ten insani yardım göndermek için inisiyatif almasını istedi. Aynı zamanda, vatandaşları her birine eksiklikleri veya fazlalıkları konusunda yardım etmeye çağırdı.

Bu temas, insani yardım toplamak için sosyal hizmetlerle zaten yapıldı, belediye başkanı bunu bildirdi (ilgili rapora bakınız). Benzer bir inisiyatifin muhalefet lideri Antonis Gravanis tarafından Rodopi Profesyonel ve El Sanatları Odası tarafından alındığını kabul etti ve açıkladı. Belediye başkanı, kilise de dahil olmak üzere eşya toplayanlar tarafından ortak bir misyon düzenlenmesini önerdi.

Spartaküslü Kostas Karaiskos da aynı fikirdeydi ancak sadece Türkiye’ye değil, Suriye’ye verilmesini istedi. “Savaş çığlıklarının ötesinde, dayanışma ve insanlık hakkında konuşalım”, diye talep etti Eleni Laftsi, projeyi kabul ederek. “Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma”, Halk Mitingi’nden Yannis Leventis’i talep etti.

https://www.ahaber.com.tr/dunya/2023/02/08/fransiz-dergisinin-skandal-cizimine-yunan-gazetesinden-cevap-geldi-hepimiz-turkuz-karikaturu?paging=10