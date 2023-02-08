Ermenistan Suriye ve Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderdi

Ermenistan, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Suriye ve Türkiye’ye arama kurtarma ekipleri gönderiyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan Facebook sayfasından açıklamada bulunarak “7 Şubat’ta Ermenistan Cumhuriyeti, yıkıcı depremden etkilenen bölgelerdeki kurtarma çalışmalarını desteklemek için Suriye ve Türkiye’ye kurtarma ekipleri gönderiyor” ifadelerine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere 6 Şubat’ta Türkiye’nin güneydoğusunda, Suriye sınırında, Gaziantep yakınlarında 7.8 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. Suriye topraklarında da şiddetli sarsıntılar kaydedildi. Binlerce ölü ve yaralı, binlerce yıkılmış bina var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/08/Ermenistan-Suriye-Türkiye-arama-kurtarma/243742