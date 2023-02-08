Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi dışarıda kalanların barınabilmesi için halka açılıdı

Diyarbakır’daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi Türkiye’de meydana gelen siddetli depremler nedeniyle dışarıda kalanlar için kapılarını açıyor. Depremzedeler için Diyarbakır’da artık barınabilecek bir yer var.

Agos gazetesinin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi dışarıda kalanların barınabilmesi için halka açılıdı.” denildi.

Hatırlanacağı üzere depremde can kaybının 8 bin 574’e, yaralı sayısının ise 49 bin 13’e yükseldiği açıklandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/08/Diyarbakır-Surp-Giragos-Ermeni-Kilisesi-deprem/243786