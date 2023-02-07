UNESCO, depremden etkilenen tarihi eserlerin korunması için seferber olacak

Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Türkiye ve Suriye’de deprem yüzünden yıkılan veya tahrip olan tarihi ve kültürel yerlerin envanterinin çıkarılıp, kısa zamanda onarımı için bir çalışma başlatılacağını açıkladı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, depremde ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara geçmiş olsun mesajı gönderdiği açıklamasında BM’nin Paris merkezli kuruluşunun Türkiye ve Suriye ile tam dayanışma içinde olacağını ve yetkisi dahilinde elinden gelen tüm yardımı yapacağını bildirdi.

UNESCO hasar tespiti ve onarım için seferber olacak

Türkiye’de UNESCO kültür mirası listesinde bulunan Roma, Sasani, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerin zarara uğradığı yolundaki haberlerden büyük üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, UNESCO’nun uzmanları ve işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla bu bölgelerdeki hasarın hızlı bir şekilde envanterini çıkarmak ve buraları korumak adına seferber olacağı vurgulandı.

Açıklamada, depremin merkez üssünden çok uzak olmayan ve Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbekli Tepe, Nemrut Dağı et Arslantepe Höyüğü’nün zarar görme ihtimalinden endişe edildiği ifade edildi.

Açıklamada yine listede yer alan Halep’in eski şehrinde depremin yarattığı yıkımdan endişe duyulduğu bildirildi.

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Euronews