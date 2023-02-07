Türkiye Yahudi Toplumu depreme yardım için Hatay’da

6 Şubat sabahı 4.17’de Maraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, ardından gelen çok sayıda kuvvetli artçı depremler ve 6 Şubat 13.24’te Elbistan’da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sebebiyle Türkiye’nin çok büyük bir coğrafyası depremden zarar gördü. 7 Şubat’ta son yapılan resmi açıklamaya göre deprem sebebiyle 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti ve 20 bin 534 kişi yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artması bekleniyor.

Maraş, Urfa, Antep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Adıyaman, Malatya ve çevresindeki il ve ilçelerin etkilendiği deprem için yaklaşık 34 saattir arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, AKUT, ahbap gibi devlet ve sivil kuruluşların müdahalesi devam ederken, bazı bölgelere kırılan karayolları ve parçalanan pistler sebebiyle havayoluyla ulaşımın oldukça zor olması, hava şartlarının olumsuz seyri ve bölgede yaşanan altyapı yetersizlikleri sebebiyle ulaşılamayan çok sayıda deprem bölgesi ve enkaz mevcut.

Türkiye Yahudi Toplumu yetkilileri Antakya bölgesinde

Türkiye Yahudi Toplumu depremde zarar görenlere yardım etmek amaçlı kurduğu ekibiyle Hatay’a gitti. Ekipte yer alanlar, vinç ve benzeri aletleri olmadığı için arama kurtarma çalışması yapamadıklarını ve getirdikleri yardımın oldukça sınırlı olduğunu bildirdiler.

I can't even start describing the scenes in Antakya… 😢 pic.twitter.com/yyNc0UYgCA — Rabbi Mendy Chitrik (@mchitrik) February 7, 2023

Antakya Yahudi toplumu mensuplarından enkaz altından çıkarılanlar olduğunu ve şu anda Hatay’da yaşanabilir bir ortam bulunmaması sebebiyle bu kişileri İstanbul’a ve çevre illere naklettiklerini bildirdiler.

Ekip an itibariyle Hatay’ın yaşanmaz bir halde olması sebebiyle dileyen herkesi şehirden çıkarttıklarını belirtti. Hatay’da kalmayı tercihen iki aile olduğunun, şehri terk etmek istemeleri durumunda ekibin yardımcı olacağı bildirildi.

Hatay Yahudi toplumu başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu’ndan henüz haber alınamıyor

Dün sosyal medya ve sosyal ağlar üzerinden yayılan, Hatay Yahudi Toplumu başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu’nun enkaz altından kurtarıldığına dair gelen haberin yanlış olduğu bilgisi elimize ulaştı. Cenudioğlu çiftinden henüz haber alınamadığı teyit edildi.

Cenudioğlu’nun kardeşinin enkaz altından kurtarıldığı ve Hatay’da hastane olmaması sebebiyle Mersin’e sevk edildiği öğrenildi.

Depremzedeler Or-Yom’da

İstanbul’a sevk edilen depremzedelerin bir kısmının ailelerinin evlerine yerleştirildiği, büyük bölümünün ise Or-Yom Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’ne yerleştirildiği bilgisi verildi.

Hatay dışında, Adana’dan da üç depremzedenin bugün İstanbul’a ulaştırılacağı bilgisi alındı.

Antakya Sinagogu zarar gördü

Tarihi Antakya Sinagogumuz ile beraber 2500 yıllık Yahudi hayatı da yaşanan bu büyük acı ile son buldu…#antakyadeprem pic.twitter.com/ftSs3d0nfJ — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) February 7, 2023

Türkiye Yahudi Toplumu eşbaşkanı İshak İbrahimzadeh paylaştığı Tweet’te “2500 yıllık aşk hikayesinin sonu #antakyadepremi” diyerek Antakya’da 2500 yıllık Yahudi varlığının bu deprem ile son bulduğunu ima etti.

2500 yıllık bir aşk hikayesinin sonu 💔#antakyadepremi pic.twitter.com/cu64N97B4P — ishak ibrahimzadeh (@ishak5723) February 7, 2023

Rav Mendy Chitrik, Twitter’da yaptığı paylaşım ile Antakya Sinagogu’ndan Sefer-Tora yazmalarının çıkarıldığı bilgisini verdi. Sefer-Tora’ların Adana Sinagogu’nda muhafaza edilmek üzere bırakıldığı açıklandı.

Antakya Sinagogu’nun yıkılmadığı ancak zarar gördüğü bilgisi alındı.

Saving ancient Torah scrolls from the earthquake damaged synagogue of Antakya – home for a Jewish community for 2500 years… #antakyadeprem pic.twitter.com/ZsHzVKdHWZ — Rabbi Mendy Chitrik (@mchitrik) February 7, 2023

Yardım Kampanyası

Depreme Türkiye Yahudi Toplumu aracılığıyla yardım etmek isteyenler için banka bilgisi paylaşıldı. Şalom Gazetesi’nin haberine göre Türkiye Hahambaşılığı tarafından yapılacak bağış AFAD ve Kızılay vasıtasıyla depremzedelere ulaştırılacak.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı

Vakıfbank İstanbul Adalet Sarayı Şubesi

TL hesap TR 31 0001 5001 5800 7296 0611 88

USD hesap TR 19 0001 5001 5804 8020 7546 10

Açıklama: DEPREM İÇİN BAĞIŞ

Ayrıca depreme ayni yardımda bulunmak isteyenler için üç farklı noktada yardım kolilerinin toplandığı duyuruldu. Avrupa yakasında UOML/Alef (0532 312 06 55), Kemerburgaz Sinagogu (0539 494 26 31) ve Anadolu Yakasında GKD (0535 429 72 17) yardımların toplanma merkezi olarak belirlendi. Gelecek yardımların İBB ve AFAD aracılığıyla gönderileceği açıklandı.

Ayni yardım olarak gönderilecek malzemelerin paketlemesinin doğru yapılması gerektiğini, özellikle kıyafetlerin üzerine etiket koyarak beden bilgisi yazılması gerektiğinin altını çizeriz. Deprem bölgelerine battaniye, havlu, nevresim, yastık, ısıtıcı, uyku tulumu, büyük çanta, kullanılmamış kışa uygun kıyafetler, çorap, bot, powerbank, el feneri, kuruyemiş, bisküvi, kuru gıdalar, ıslak mendil, mama, bebek bezi, hijyenik ped, hasta bezi, biberon, mama gibi ihtiyaç ürünlerinin gönderilmesi önemlidir.

*Bazı bilgiler alınan yeni bilgilerle güncellenmiştir.

https://www.avlaremoz.com/2023/02/07/turkiye-yahudi-toplumu-depreme-yardim-icin-hatayda/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=turkiye-yahudi-toplumu-depreme-yardim-icin-hatayda