Tüm Ermeniler Katolikosu’ndan, Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Ermeni Patriği’ne taziye

Tüm Ermeniler Katolikosu II. Garegin, İstanbul Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’a Türkiye’de meydana gelen şiddetli depremden dolayı taziyelerini sundu ve başsağlığı diledi.

Patrikhane’nin aktardığı bilgilere göre, Tüm Ermeniler Katolikosu insani ve maddi kayıplara uğrayan herkese sabır diledi. Katolikos, tüm kurbanların ruhları için dua edeceğini söyledi.

İkincisi Garegin, depremin yok ettiği bölgelerde yaşayan Ermeni cemaati üyelerinin durumuyla ilgileniyordu. İstanbul Patriği bilgi verdi ve Ana Taht Kutsal Eçmiadzin’e gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Ermeni kilisesinin diğer ruhani liderleri de İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne taziyelerde bulundular.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/07/Tüm-Ermeniler-Katolikosu’ndan-Türkiye-deprem/243686