Son Dakika… Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde OHAL ilan edildi

Son dakika haberi… Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Depreme ilişkin son durumu açıklayan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şu anda 3 bin 549 vefatımız 20 bin 534 yaralımız var” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan etme kararı aldığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da ağır hasara yol açtı. Tüm Türkiye’de 7 günlük milli yas ilan edildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Şu anda 3 bin 549 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 bin 534 yaralı olduğunu açıklayan Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan, afet bölgelerinde 20 Şubat’a kadar okulların tatil edildiğini ifade etti.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

”Ülkemizin dört bir yanındaki uzman personelimize hemen talimat verdik. Çok sayıda artçı sarsıntının hasar gören binalarda ortaya çıkardığı tehlikeler bölgeyi olumsuz etkiliyor.

53 bin 317 arama kurtarma görevlisi ve destek personeli, yurtiçi ve yurtdışından gelen ilave ekiplerle bu sayı artıyor.

Çok daha fazla kamu, STK çalışanları ve gönüllüler de yardım çalışmalarında yer alıyor.

54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen faaliyetlere nezaret ediyor.

İlk aşamada 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımıza tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir. Zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden ve deprem bölgesi içindeki yolları kullanmaması ve telefon görüşmelerinin acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorum.

TSK kara unsurlarının yanı sıra Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava Kuvvetlerimizin kargo uçaklarıyla yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. İnsansız hava açlarımızı da devreye aldık.

En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Şu anda 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır.

MİLLİ YAS

En büyük tesellimiz şu ana kadar 5 bin 725 vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Enkaz altından çıkartılan yaralılar, bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından, Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız bu büyük felaketin milletçe çektiğimiz acısına hürmeten, dünden başlayarak, önümüzdeki pazar gününe kadar, bir hafta süreyle milli yas ilan ettik.

BARINMA

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kurumlarımızın her biri, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili ilave tedbirleri alıyor ve kamuoyuna duyuruyor. Bu çerçevede ülke genelindeki okullarda 13 Şubat’a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat’a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi.

Afet bölgesine yakın yerlerden başlayarak kış sezonu sebebiyle zaten faaliyetlerine ara vermiş olan otellerin afetzedelerin hizmetine sunulması için gereken planlamalar yapılıyor. Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır. Dağıtım hatları hasar gördüğü için veya tedbiren kesilen elektrik ve doğalgaz akışının kontrollü bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Haberleşmede kesinti yaşanmamasını sağlamak amacıyla bölgeye uydu iletişim terminalleri gönderildi. Ulaşımın aksamasına yol açan yıkımların olduğu yerlerde, trafik akışını sağlamaya matuf düzenlemeler yapılıyor.

‘BAĞIŞTA BULUNMAYA DAVET EDİYORUM’

Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. AFAD’ın, ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk Lirası ve döviz hesaplarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.”

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-erdogan-acikladi-deprem-bolgesinde-ohal-ilan-edildi-2049168