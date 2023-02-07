Ermeni filmi “Avrora’nın şafağı” en iyi uluslararası film ödülünü aldı

Ermenistan Milli Film Merkezinin aktardığına göre İspanya’nın “MiradasDoc” adlandırılmış en ünlü belgesel filmleri festivalinde İnna Sahakyan’ın “Avrora’nın şafağı” belgesel-animasyon filmi, “En iyi uluslararası film” ödülünü aldı.

Jüri heyeti, “Avrora’nın şafağı” filmini “arşivleri, animasyonları ve kurgu vasıtasıyla anlatılmış az ünlü soykırım hakkında inandırıcı bir hikaye olarak tasvir ederek bugünkü siyasi gerginlik ve meydan okumalar ile ilgili bilgilendirdiğini dedi.

“Avrora’nın şafağı” Ermenistan-Almanya-Litvanya ortak üretimidir. Film, Avrora Mardiganyan’ın Ermeni soykırımından Hollywood yıldızı olana kadar anlatmaktadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/07/Ermeni-filmi-Avroranın-şafağı/243689