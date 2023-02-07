Depremde hayatını kaybeden Malatyalı Ermeni çiftin küçük çocuklarından biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Malatya’daki depremde hayatını kaybeden Ermeni çiftin küçük çocuklarından biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konu ile ilgili bu ailenin yakınları Armenpress’e bildirdi.

Daha önce “Armenpress” Malatya’da meydana gelen deprem sonucu Ermeni çiftin hayatını kaybettiğini bildirmişti. İki çocuğu hastanedeydi.

Türkiye’deki 2 büyük deprem sonrası en son resmi verilere göre can kaybının 2921 olduğu, 15 bin 834 kişinin yaralandığı açıklandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/07/Türkiye-deprem-Malatya-Ermeni/243647