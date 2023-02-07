Antakya’da büyük yıkım

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yarattığı bölgelerden biri Hatay ve Antakya. Kente ulaşım sağlanamıyor. Özellikle Samandağ’da büyük hasar yaşandı. Ortodoks ve Yahudi toplumundan da enkaz altında kalanlar var.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalmış durumda.

Antakya merkezde büyük bir yıkım olduğu belirtiliyor.

Pekçok kişi yakınlarından haber alamıyor.

Özellikle Samandağ’da büyük bir yıkım yaşandığı ancak arama kurtarma ekiplerinin bölgeye yeni gittiği belirtiliyor.

Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Fadi Hurigil’den haber alınamıyor. Bölgeden gelen teyit edilmemiş kimi haberlere göre Hurigil, eşi ve çocuğu iyi, ancak ailesinin oturduğu apartman yıkılmış durumda.

Antakya Ortodoks cemaatinden 100 kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

İskenderun Kilisesi’nde tüm depremzedeler için yardım merkezi kuruluyor.

Antakya Yahudi Cemaati Başkanı Şaul Cedioğlu ve ailesinden haber alınamıyor. Ailenin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Antakya Sinagogu da hasar almış durumda. İskenderun Latin Katolik Kilisesi tamamen yıkıldı, İskenderun Karasun Mangants Ermeni Kilisesi de hasar gördü.

Bölgede acil olarak su, ekmek, battaniye ve mont ihtiyacı var.

Kent genelinde bin 278 binada ağır hasar meydana geldi.

Bölgede binaların yanı sıra çok sayıda kamu binası da hasar gördü.

ölgede alt yapı, iletişim ve enerji hatları zarar görürken, Hatay Havalimanı’nın pisti yarıldı, Kırıkhan-Reyhanlı arasındaki yol da çöktü.

İskenderun Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisi de yıkıldı. Kırıkhan’da doğal gaz boru hattında patlama ve yangın meydana gelirken, İskenderun Limanı’nda rıhtımda yer yer çökmeler olduğu tespit edildi.

Agos