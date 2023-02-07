Almanya’daki Türk ve Kürtler büyük bir yardım kampanyası başlattı

Artı Gerçek – Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Almanya’daki Türk ve Kürt göçmenler, Suriye ve Türkiye’deki binlerce depremzedeye battaniyeler, kalın kıyafetler ve maddi yardımın ulaştırılması için seferberlik başlattı. Gönüllüler başkent Berlin’in yanı sıra Frankfurt ve Münih’te evsiz kalan ve yaralanan binlerce kişi için yardım topluyor. Almanya’da 2,3 milyonluk büyük bir Türk azınlık ve yaklaşık 1 buçuk milyon Kürt göçmen yaşıyor.

Münih’teki bir boks salonunda yardım organize eden Levent Çukur, Reuters’a yaptığı açıklamada “(Yardımların) Bu kadar fazla olmasını olmasını beklemiyorduk, çılgınlık. İki minibüsü doldurup sonra göndeririz dedik ama bu sabah saat 10’dan beri yardımlar durmadı” dedi. Çukur ilk minibüsün perşembe günü yola çıkmasının beklendiğini söyledi.

Türk- Alman Kulübü’nden Tunca Karakaş ise “Şu anda etkilenen bölgelerde hava çok soğuk ve insanların acilen battaniyeye, sıcak tutacak giysilere ve botlara ihtiyacı var” diye konuştu.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu insanları bağış kampanyalarına yönlendirdiklerini söyleyerek “Para göndermek, mal göndermekten daha iyi, çünkü insanlar neye ihtiyaçları olduğunu en iyi kendileri bilirler ve bu parayı ihtiyaçlarını satın almak için kullanabilirler” dedi.

KÜRT KIZILAYI ŞUBESİ TEMSİLCİSİ: 250 BİN EURO GÖNDERDİK

Kürt Kızılayı’nın Almanya şubesinden Faruk Akalan ise “Kolları sıvadık” ifadelerini kullanarak şu ana kadar depremden etkilenen bölgelere 250 bin euro’luk yardım yaptıklarını söyledi.

Voice Of America Türkçe’den Cem Dalaman’ın haberine göre ise aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG), Almanya Türk Toplumu (TGD) ve Almanya Kürt Cemaati (KGD) gibi birbirinden çok farklı dernek ve çatı örgütleri, üyelerine ve tüm kamuoyuna dayanışma ve acil maddi yardım çağrısı yaptı.

Almanya’da 900’ün üzerinde cami derneği bulunan DİTİB tarafından başlatılan bağış kampanyasına ilk 12 saatte 2 milyon 500 bin euro bağış geldiği haber verildi. Anadolu Ajansı daha sonra bu yardımın 24 saatte 3 buçuk milyon euro’yu aştığını duyurdu. Türk Alman Sağlık Vakfı da Almanya Sağlık Bakanlığı ve büyük firmalar ile iletişime geçtiğini ve geniş çaplı ilaç yardımıyla birlikte, çadır, kıyafet ve battaniye yardımı için de çalışma başlatıldığını duyurdu.

Haberde, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın Türkiye’ye her alanda yardım yapılacağını sözü verdiği ve “Türk yetkililerle yakın koordinasyon halindeyiz ve elimizdeki tüm olanaklarla ve şu anda en acil ihtiyaç duyulan araç gereçle yardım olacağız” şeklinde bir açıklama yaptığı da aktarıldı. Almanya’nın resmi ilk yardım ve kurtarma kurumu olan Federal Teknik Yardım Ajansı (THW) ekiplerinin ise bugün öğleden sonra Türkiye’ye uçacakları öğrenildiğinin belirtildiği haberde THW Başkanı Gerd Friedsam’ın ekibin kurtarma operasyonlarının yanı sıra, felaketten etkilenen insanlara yardım etmek için yola çıkacağını açıkladığı vurgulandı. Ekiple birlikte, içme suyu, su arıtma tesisleri, yiyecek, battaniye ve acil durum jeneratörlerinin gönderileceği, ayrıca bir arama uzmanı köpek timi ve bir tıbbi ekip oluşturulduğu da belirtildi.

Özel bir inisiyatif olan ve dünyanın çeşitli noktalarında kurtarma çalışmalarına katılan ISAR‘da 41 kişilik ekibi Türkiye’ye geldi. ISAR, 41 arama ve kurtarma uzmanı ve 8 kurtarma köpeğiyle dün akşam saatlerinde Gaziantep‘e uçtu. Caritas International, Alman Kızıl Haçı ve Diakonie yardım kuruluşları da deprem bölgesine destek vermek için harekete geçti.

ALMANYA’DAN 25 GÖREVLİ VE BEŞ KÖPEK ADANA’YA HAREKET ETTİ

Anadolu Ajansı da Almanya’dan gelen 25 görevli ile 5 köpeğin yer aldığı arama kurtarma ekibinin İstanbul Havalimanı’ndan Adana’ya hareket ettiğini duyurdu. Aralarında sağlık ekibi, federal polis ile arama kurtarma timlerinin bulunduğu ekiptekiler, uçakla İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Alman ekibi, buradaki işlemlerin ardından Türk Hava Yollarının (THY) seferiyle deprem bölgesinde çalışmak üzere Adana’ya hareket etti.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI: MALTESER INTERNATIONAL’E BİR MİLYON EURO VERECEĞİZ

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya’nın Malteser International yardım kuruluşuna ek bir milyon euro sağlayacağını ve Suriye’deki depremzedelere yardım eden diğer insani yardım ortaklarına daha fazla mali yardım sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Berlin’de Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirsojan ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Baerbock, Almanya’nın Suriye’ye insani yardım erişimi için de baskı yaptığını da sözlerine ekledi. (DIŞ HABERLER)

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