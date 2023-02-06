Türkiye Ermenileri deprem bölgesine yardım için toplandı

Türkiye Ermenileri Patrikliği, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği bölgelerdekilere yardım için toplandı.

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından çağrısı üzerine Patrikhane çatısı altında acil toplantı düzenlendiğini belirtti.

Sahak II, deprem bölgesindekilere yardım etmek isteyen toplum üyelerinin Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni, Feriköy Surp Vartanants, Kadıköy Surp Takavor, Ortaköy Surp Asdvadzadzin, Samatya Surp Kevork, Yeşilköy Surp Stepanos Ermeni kiliselerinin sosyal yardım kollarına başvurabileceklerini vurgulayarak, “Toplanan ayni yardımın Türkiye Ermenileri Patrikliği Sosyal Yardım Komisyonu koordinasyonunda AFAD aracılığı ile bölgeye ulaştırılmasına, ayrıca bölgede farklı illerde bulunan ve depremden etkilenen toplum üyeleri ile kurulan kuvvetli ve düzenli iletişimin sürdürülmesine, yakından ilgilenilmesine karar verildi.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ihtiyaçlar olarak battaniye, uyku tulumu, ısıtıcı, tüplü soba, toplu kuru gıda, cep telefonu, şarj aleti, hijyen malzemesi, çocuk bezi, bebek maması, kullanılmamış kışlık giyim malzemesi, nevresim takımı, kadın pedi, yastık, temiz bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven ve çorap sıralandı. (AA)

https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/turkiye-ermenileri-deprem-bolgesine-yardim-icin-toplandi-7582265/