Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a taziyelerini sundu

06.02.2023
Saygıdeğer Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
Beştepe / ANKARA
Pek Muhterem Cumhurbaşkanı Hazretleri;
Sabah saatlerinde yurdumuzda gerçekleşen deprem felaketi hepimizi derinden sarsmış ve müteessir etmiştir.
Türkiye Ermeni Katolik Patrikliği Makamı olarak, Şahsım ve Cemaatimiz adına, bu felakette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, Sizin nezdinizde Allah’tan rahmet diler, tüm halkımıza Yüce Rabbimiz’den selamet niyaz eyler, en derin teessürlerimizi belirtiriz.
Başepiskopos Levon Zekiyan
Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi
Աղբիւր։ Hovhan Vosgeperan https://www.facebook.com/Vosgeperan1863
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