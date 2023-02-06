Suriye’deki depremin kurbanları arasında Ermeniler de var

Suriye Sağlık Bakanı, deprem sonucu ülkede şu an itibarıyla 237 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ermeni “Gandzasar” gazetesinin aktardığı bilgilere göre Suriye Sağlık Bakanı, bu sabah erken saatlerde İskenderun ve çevresinde art arda meydana gelen iki depremin Suriye’nin tüm illerini salladığını duyurdu. En şiddetli sarsıntılar İdlib, Halep ve Lazkiye’de yaşandı.

Deprem sonucunda hayatı kaybedenler arasında Ermenilerin de olduğunu duyuruldu.

Daha sonra Halep’te deprem sonucunda anne ve oğul Ermeni Mirna ve Alper Tenkeciyanlar’ın hayatlarını kaybettikleri belli oldu.

Hatırlanacağı üzere Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 284’e ulaştı.

Anadolu haber ajansının aktardığına göre deprem Pazartesi sabahı yerel saatle 04:17’de meydana geldi. Depremin ardından yerel saatle 06:30’a kadar 42 artçı sarsıntı kaydedildi. En güçlü artçı sarsıntı 6.6 büyüklüğündeydi. Artçı sarsıntıların 6 tanesi büyüklüğü 6’nın üzerindeydi.

Deprem sonucunda Türkiye’nin farklı şehirlerinde 100’den fazla bina yıkıldı.

Ülkede en yüksek alarm seviyesi ilan edildi.

Sarsıntı birçok ilde, özellikle Hatay’da, Osmaniye’de, Adıyaman’da, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da, Diyarbakır’da, Malatya’da ve Adana’da hissedildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/06/Suriyei-deprem-kurbanları-Ermeni/243589