Patrikhane’den deprem için yardım faaliyeti

Türkiye Ermenileri Patrikliği K. Maraş merkezli deprem nedeniyle yardım çalışması başlattı. Ayni yardımlar için kiliselere başvurulabileceği belirtilirken nakdi yardım için de İBAN numaraları paylaşıldı.
Türkiye Ermenileri Patrikliği’nden yapılan açıklama şöyle:
“7.7 şiddetinde Merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle 06 Şubat 2023 tarihinde, öğlen saatlerinde Patrik Hazretleri Kadasetli Sahak II’nin çağrısı ile, Patrikhane çatısı altında acil bir toplantı düzenlendi.
Ayni yardımlarda (ihtiyaç malzemeleri) bulunmak isteyen toplum üyelerimizin;
Bakırköy Dznunt S. Asdvadzadzni Kilisesi,
Feriköy S. Vartanants Kilisesi,
Kadıköy S. Takavor Kilisesi,
Ortaköy S. Asdvadzadzin Kilisesi,
Samatya S. Kevork Kilisesi,
Yeşilköy S. Strpanos Kilisesi Sosyal Yardım kollarına teslim edebilecekleri,
Nakdi yardımda bulunmak isteyenlerin; Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu’nun (PSYK) aşağıda yazılı IBAN numaralarına bağışta bulunabileceklerinin duyurulmasına,
Toplanan ayni yardımın PSYK koordinasyonunda AFAD aracılığı ile bölgeye ulaştırılmasına,
Ayrıca bölgede farklı illerde bulunan ve depremden etkilenen toplum üyeleri ile kurulan kuvvetli ve düzenli iletişimin sürdürülmesine ve yakından ilgilenilmesine,
07 Şubat 2022 Salı günü saat 16:00 da patrikhane binasında Cemaatimiz Vakıfları’nın Başkanları ile bir toplantı düzenlenmesine karar verildi.
İŞ BANKASI
TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ
TL HESABI IBAN
TR17 0006 4000 0011 0320 6562 89
TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ
USD HESABI IBAN
TR22 0006 4000 0021 0323 3693 81
SWİFT KOD
ISBKTRISXXX
TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ
EURO HESABI IBAN
TR97 0006 4000 0021 0323 3848 12
SWİFT KOD
ISBKTRISXXX
İLK OLARAK BELİRLENEN İHTİYAÇLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
BATTANİYE
UYKU TULUMU
ISITICI
TÜPLÜ SOBA
TOPLU KURU GIDA
CEP TELEFONU ŞARJ ALETİ
HİJYEN MALZEMESİ
ÇOCUK BEZİ
BEBEK MAMASI
YENİ( KULLANILMAMIŞ) KIŞLIK GİYİM MALZEMESİ
NEVRESİM TAKIMI
KADIN PEDİ
YASTIK
TEMİZ BEBEK KIYAFETİ
ATKI, BERE, ELDİVEN VE ÇORAP”
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