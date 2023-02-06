Patrikhane’den deprem için yardım faaliyeti

Türkiye Ermenileri Patrikliği K. Maraş merkezli deprem nedeniyle yardım çalışması başlattı. Ayni yardımlar için kiliselere başvurulabileceği belirtilirken nakdi yardım için de İBAN numaraları paylaşıldı.

Türkiye Ermenileri Patrikliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“7.7 şiddetinde Merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen deprem sebebiyle 06 Şubat 2023 tarihinde, öğlen saatlerinde Patrik Hazretleri Kadasetli Sahak II’nin çağrısı ile, Patrikhane çatısı altında acil bir toplantı düzenlendi.

Ayni yardımlarda (ihtiyaç malzemeleri) bulunmak isteyen toplum üyelerimizin;

Bakırköy Dznunt S. Asdvadzadzni Kilisesi,

Feriköy S. Vartanants Kilisesi,

Kadıköy S. Takavor Kilisesi,

Ortaköy S. Asdvadzadzin Kilisesi,

Samatya S. Kevork Kilisesi,

Yeşilköy S. Strpanos Kilisesi Sosyal Yardım kollarına teslim edebilecekleri,

Nakdi yardımda bulunmak isteyenlerin; Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu’nun (PSYK) aşağıda yazılı IBAN numaralarına bağışta bulunabileceklerinin duyurulmasına,

Toplanan ayni yardımın PSYK koordinasyonunda AFAD aracılığı ile bölgeye ulaştırılmasına,

Ayrıca bölgede farklı illerde bulunan ve depremden etkilenen toplum üyeleri ile kurulan kuvvetli ve düzenli iletişimin sürdürülmesine ve yakından ilgilenilmesine,

07 Şubat 2022 Salı günü saat 16:00 da patrikhane binasında Cemaatimiz Vakıfları’nın Başkanları ile bir toplantı düzenlenmesine karar verildi.

İŞ BANKASI

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

TL HESABI IBAN

TR17 0006 4000 0011 0320 6562 89

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

USD HESABI IBAN

TR22 0006 4000 0021 0323 3693 81

SWİFT KOD

ISBKTRISXXX

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

EURO HESABI IBAN

TR97 0006 4000 0021 0323 3848 12

SWİFT KOD

ISBKTRISXXX

İLK OLARAK BELİRLENEN İHTİYAÇLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

BATTANİYE

UYKU TULUMU

ISITICI

TÜPLÜ SOBA

TOPLU KURU GIDA

CEP TELEFONU ŞARJ ALETİ

HİJYEN MALZEMESİ

ÇOCUK BEZİ

BEBEK MAMASI

YENİ( KULLANILMAMIŞ) KIŞLIK GİYİM MALZEMESİ

NEVRESİM TAKIMI

KADIN PEDİ

YASTIK

TEMİZ BEBEK KIYAFETİ

ATKI, BERE, ELDİVEN VE ÇORAP”

Agos