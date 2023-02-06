Papa, Suriye’deki Depremzedeler İçin Başsağlığı Diledi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

VATİKAN – Vatikan’ın Papası Papa Franciscus, bugün şafak vakti Suriye’yi vuran ve ağır can ve mal kayıplarına neden olan depremden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Vatikan Haber Ajansı, Apostolik Makamının Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin’in “Papa, etkilenen herkesin yanında olduğunu” vurgulayarak, “Papa Suriye halkına başsağlığı diledi” sözlerine yer verdi.

Parolin, Papa’nın, uzun süredir acı çeken Suriye halkıyla manevi dayanışmasını tazelediğini sözlerine ekledi.

R.M.

SANA