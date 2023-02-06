Ortadoğu Kiliseler Konseyi, Suriye’ye Yönelik Yaptırımların Derhal Kaldırılması Ve Tüm Materyallere Erişim İzni verilmesi Çağrısında Bulundu – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

BEYRUT – Ortadoğu Kiliseler Konseyi, bu yaptırımların bir insanlık suçuna dönüşmesi nedeniyle Suriye’ye yönelik yaptırımların derhal kaldırılması ve tüm materyallerin Suriye’ye erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Konsey, bugün Beyrut’ta depremin yol açtığı etkilere tepki olarak yaptığı acil durum toplantısının ardından yaptığı açıklamada, uluslararası toplum ve uluslararası ekümenik topluluğa bölgeye hızlı acil yardım sağlanması çağrısında bulundu.

SANA’ya bir nüshasının ulaştırıldığı açıklamada, Ortadoğu’daki tüm kiliselerin, abluka nedeniyle sınırlı olan imkanlarına rağmen, afetin ilk anlarından itibaren imkanlarını depremden etkilenen halkın hizmetine sunduğu belirtildi.

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