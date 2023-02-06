Malatya’da Ermeni toplumundan üç kişi hayatını kaybetti

K. Maraş merkezli deprem çevredeki 10 ilde hasara neden oldu. Türkiye Ermenileri Patrikliği de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Malatya’da Ermeni toplumundan 3 kişi hayatını kaybetti. Suriye Halep’te ise Ermeni toplumundan 4 can kaybı var.

Patrikhane’den sabah saatlerinde yapılan açıklama şöyle:

“Bu sabah erken saatlerde Patriklik Makamı adına Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan ve Kd. Peder Drtad Uzunyan kiliselerimizin ve cemaatlerimizin bulunduğu bölgelerle temas kurmuş ve Patrik Hazretleri’nin takdislerini ve taziyelerini iletmişlerdir.

İlk belirlemelere göre alınan bilgiler aşağıda verilmiştir. Ayrıntılar geldikçe paylaşılacaktır.

MALATYA: Cemaatimiz üyesi bir ailenin çöken bina nedeniyle hayatını kaybedenler var.

ELAZIĞ: Kentte binalar yıkıldı. Cemaat üyelerimiz korkuya kapılmış olsalar da, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

DİYARBAKIR: Hovhannes Gaffur’dan alınan bilgiye göre kilisemiz zarar görmemiştir, ancak şehirde yıkılan binalar var.

İSKENDERUN: Peder Avedis Tabaşyan’dan alınan bilgilere göre şehrin merkezinde yıkılmış binalar bulunmakta. Latin Katolik Kilisesi yıkılmıştır. Sırpots Karasun Mangunk Kilisesi de hasar görmüştür. Can kaybı hakkında herhangi bilgi gelmemiştir.

VAKIFKÖY: Endişelenecek bir durum yoktur.

SİVAS: Depremin hissedilmesi sebebiyle cemaatimiz paniğe kapılmış olsa da, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bilgisi gelmiştir.

KAYSERİ: Depremin hissedilmesine rağmen, S. Krikor Lusavoriç Kilisesi herhangi bir hasar görmemiştir.”

Bu arada Ekümenik Patrikhane’den alınan bilgilere göre Altınözü Tokaçlı’daki Rum Ortodoks Kilisesi tamamen yıkıldı, Antakya merkezdeki kilise ise hasar gördü.

Hatay Sümerler mahallesinde Ermeni toplumundan bir ailenin göçük altında kaldığı bildiriliyor.

Adıyaman’daki Mor Petrus Mor Pavlus Süryani Ortodoks Kilisesi’nde de oluşan hasarlar ile kilisenin kimi bölümleri yıkıldı.

Can kayıpları

Malatya’da Ermeni toplumundan üç kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Suriye Halep’te ise Ermeni toplumundan dört can kaybı var.

Ermenistan Diaspora İşlerinden Sorumlu Daire yetkilisi Hovhannes Aleksanyan, Armenpress ile yaptığı görüşmede şunları söyledi:



“Şu an itibariyle Halep’te 4 Ermeni kaybımız var. Yaralılar da var, sayı net değil. Okullar, kiliselerde hasarlar, çatlaklar, çökmüş tavanlar, duvarlar var.. Ermeni yapılarının bazı hasarlara uğradığına dair raporlar var ama henüz tam bir yıkılma ya da yıkım söz konusu değil”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28123/turkiye-ermenileri-patrikligi-nden-deprem-hasarina-dair-aciklama