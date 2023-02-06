İskenderun’dan Kötü Haber

Eşiyle beraber enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremler çevre illerde hissedildi. Hatay’da ölü, yaralı sayısı ve hasar artarken İskenderun İncil Kilisesi Pastörü Hakan ve eşi Pola Konur’dan kötü haber geldi. Ulaşılan bilgilere göre, depremde hayatlarını kaybettikleri, oğulları Yoel’in enkaz altından kurtarıldığı ve sağ olduğu belirtildi.

Ailesi ve yakınlarına SAT-7 TÜRK olarak Rab’den teselli ve dayanma gücü diliyoruz.

https://haber.sat7turk.com/iskenderundan-kotu-haber/?fbclid=IwAR32EU-L3cMJem8W_ZgA4wxRP4xocomhZi7pFypMnmx8N_3XHSFM_lbh6bM