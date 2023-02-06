Hatay’da liman ve kilise çöktü

İskenderun Limanı’nda rıhtımda deprem nedeniyle yer yer çökmeler olduğu bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle İskenderun Limanı’nda rıhtımda yer yer çökmeler olduğunun tespit edildiğini, diğer limanlarda operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında kıyı tesislerindeki hasar tespitinde İskenderun Limanı rıhtımında yer yer çökmeler olduğunun belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, diğer limanlarda olumsuz bir durum yaşanmadığı, İskenderun Limanı hariç diğer limanlarda operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay, Antep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis’te de etkili oldu.

Deprem nedeniyle Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Latin Katolik Kilisesi yıkıldığı bildirildi.

https://www.dokuzeylul.com/iskenderun-limaninda-cokme-meydana-geldi