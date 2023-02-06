Ermenistan’dan Türkiye’ye yardım mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’yi yasa boğan deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremle ilgili yaptığı açıklamada, taziyelerini ileterek, Ermenistan yardım sağlamaya hazır dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Suriye’de çok sayıda can kaybına neden olan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır” ifadelerini kullandı.

https://www.sozcu.com.tr/2023/dunya/ermenistandan-turkiyeye-yardim-mesaji-7582107/