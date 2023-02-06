Ermenistan Milli kahramanı Eurnekian, Floransa’nın Anahtarları ile ödüllendirildi

İtalya’nın Floransa şehrinin belediye meclisi, Ermenistan Cumhuriyeti’nin ulusal kahramanı “Corporation America Airports” şirketinin kurucusu Eduard Eurnekian’a “dayanışma, barış ve sivil cesaret değerlerinin tanıtımına yaptığı önemli katkılardan dolayı” şehrin anahtarlarını verdi.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Eurnekian, İtalya ile Arjantin ve özellikle Floransa arasındaki ilişkilerin canlı bir kanıtıdır. O, şehrimize ve İtalya’nın her yerine havalimanları aracılığıyla çok yatırım yaptı ve Arjantin’in Avrupa’daki en aktif iş adamlarından biri.”

Belediye Başkanı Nardela, Ernekyan’a minnettarlığını ifade ederek şehrin anahtarlarının verilmesinin birinci sebebinin Soykırım anısını yaşatmak olduğunu vurguladı.

Nardella ayrıca “Arjantinli ve Ermeni kökenli olması ve Raoul Wallenberg Vakfı’nı kurmuş olması bizim için çok önemli bir sembol” diye sözlerine devam etti.

Etkinliğe katılan Ermenistan’ın İtalya Büyükelçisi Tsovinar Hambardzumyan Eurnekyan’ın dahil olduğu her türlü yatırım ve projelerin, Ermenistan ile dünya arasında köprüler kurmak ve güçlendirmek temel amacını güttüğünü dile getirdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/06/Ermenistan-Milli-kahramanı-Eurnekian-Floransa-Anahtarları/243623?__cf_chl_tk=AoMjfP.uC4hf8dhS02lfAtJxsdh0YibcADGdJggtpvk-1675695159-0-gaNycGzNCns