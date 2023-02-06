Dünyadan başsağlığı ve yardım mesajları

K. Maraş merkezli deprem nedeniyle dünyadan yardım ve başsağlığı mesajları geliyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da taziye mesajı paylaştı, “Yardım sağlamaya hazırız” dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Twitter mesajında

Türkiye ve Suriye’de çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır.” dedi.

Yunanistan Başbakanı: “Kaynaklarımızı seferber ediyoruz, hemen yardım göndereceğiz.”, Fransa Cumhurbaşkanı: “Fransa’nın acil yardıma hazır.” İngiltere Başbakanı da “Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla… Her şekilde yardıma hazırız.” mesajlarını paylaştı.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/28122/dunyadan-bassagligi-ve-yardim-mesajlari