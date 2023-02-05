Diril çifti dosyasının tek tutuklu sanığı Apro Diril tekrar tutuklandı

Diril çifti avukatlarından Rojhat Dilsiz, yaptıkları itiraz sonucu tahliye edilen Apro Diril’in yeniden tutuklandığını açıkladı.

Şırnak’ın Mehri (Kovankaya) Köyünde 11 Ocak 2020’de kaybolan Şimoni-Hurmüz Diril çifti davasında ev hapsi kararı verilen Apro Diril tekrar tutuklandı.

Diril çifti avukatlarından Rojhat Dilsiz, beşinci duruşmada verilen ev hapsi kararına itiraz ettiklerini söyledi.

Dilsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Biz aynı gün itirazda bulunmuştuk. Duruşma savcısı da itirazda bulunmuştu. İtiraz neticesinde dün itibariyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında yakalama çıkarılıp tekrar tutuklandı üst mahkeme tarafından” dedi.

Ne olmuştu?

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehrî (Kovankaya) köyünde, 8 Ocak 2020’de kaybolan Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinden Şimoni Diril’in cansız bedeni 70 gün sonra Hezil Çayı’nda bulunmuştu. Hürmüz Diril ise hâlâ bulunamadı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Diril çiftiyle ilgili 2 yılın ardından iddianame hazırlamış, iddianame Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

Davanın ilk duruşması 19 Nisan’da Şırnak’ta başlamıştı. Dosya kapsamında tutuklu sanık Apro Diril ile tutuksuz sanıklar Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “Tasarlayarak öldürme” suçundan yargılanıyor.

(RT)

https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/273768-diril-cifti-dosyasinin-tek-tutuklu-sanigi-apro-diril-tekrar-tutuklandi