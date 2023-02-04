Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait tarihi yapı için Sahibinden sitesinde kiralık ilanı verildi

Bizans mirasları arasında yer alan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Myrelaion Rotundası için Sahibinden.com’da kiralık ilanı verildi.

GERÇEK GÜNDEM- Laleli’deki tarihi rotunda için emlak sitesinde sitesinde kiralık ilanı verildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan dünya’nın en büyük ikinci rotundası olan Myrelaion 32 yıllığına kiralanması için ilanı bir emlak şirketi tarafından Sahibinden.com’da ilan verildi.

Mimar Selahattin Tüysüz, ilanın ekran görüntülerini paylaşarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi’ne çağrıda bulundu. Tüysüz paylaşımında “Dünya’nın en büyük ikinci rotundası olan Myrelaion 32 yıllığına kiralanacakmış. Laleli bölgesinde müze ve kamusal alan eksiği giderebilecek tek nokta burası. Umarım @FatihBelediye @IbbMiras bu alanı kente geri kazandırabilir.” dedi.

Dünya’nın en büyük ikinci rotundası olan Myrelaion 32 yıllığına kiralanacakmış. Laleli bölgesinde müze ve kamusal alan eksiği giderebilecek tek nokta burası. Umarım @FatihBelediye @IbbMiras bu alanı kente geri kazandırabilir. https://t.co/QjjL72VcFi pic.twitter.com/02jdu5ee2E — Selahattin Tüysüz (@selahattintuysz) February 4, 2023

https://www.gercekgundem.com/kultur-sanat/vakiflar-genel-mudurlugune-ait-tarihi-yapi-icin-sahibinden-sitesinde-kiralik-ilani-verildi-410172