PATRİKLİĞİMİZİN DÖRT RUHANİLERİ ÇALIŞMALARINI SUNDULAR

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri, 3 Şubat 2023, Cuma sabahı, Patrikhane Kabul salonunda dört ruhanimizin çalışmalarının sunumlarına riyaset etti.

Kadasetli Patrik Hazretleri Patriklik Tahtına çıktığı ilk günden itibaren ruhanilerin hazırlanarak göreve gelmelerinin önemini vurgulamış ve bu amaçla müteveffa patriklerimizden Karekin I’in anısına ithaf edilmiş olan Khaçaduryan Ruhani Konferans Salonu’nu tesis etmişti. Bunun sayesinde, bilgi dağarcıklarını geliştirerek Ruhani Reisimiz tarafından takdis edilmiş olan dört ruhani pederler çalışmalarını sundular.

Ruhanilerimizin sunumlarında Ruhani Meclis üyeleri, Khaçaduryan Ruhani Konferans Salonu’na hizmet edenler ve Patrikliğimizin ruhani adayları hazır bulundular.

Rahip Kasbar Garabedyan’ın konusu “Ekümenik konsiller ve Kalkedon konsili öğretilerine genel bakış”, Peder Natan Arabyan’ın konusu “Ermeni Kilisesi törenlerinde Türkçenin kullanımı”, Peder Nerses Ayvazyan’ın konusu “Kutsal Kitap’ta günaha, Tanrı’nın adil yargısına ve merhametine genel bakış”, Peder Melkon Pınarcıyan’ın konusu ise “Hristiyanlık’ta kürtaj”dı.

Sunulan çalışmalar, komisyon üyeleri Başrahip Zakeos Ohanyan, Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Kıdemli Peder Drtad Uzunyan, Papken Nanyan ve Armine Yazdanyan tarafından değerlendirilerek kabul edildi.

Sunumların sona ermesinin ardından Khaçaduryan Ruhani Konferans Salonu yöneticisi Kıdemli Peder Drtad Uzunyan söz aldı. Tanrı’ya hamdederek başladığı sözlerin devamında, Khaçaduryan Ruhani Konferans Salonu’nunu Patriklik direktifiyle tesis etmiş olan Kadasetli Patrik Hazretleri’ne, Ruhani Meclis üyelerine ve kiliseye pastoral sorumluluklarının bilincinde olan ruhaniler kazandırmak amacına hizmeti geçenlere teşekkür etti.

Kadasetli Patrik Hazretleri sunulan çalışmalar için duyduğu mutluluğu ifade etti. Ruhani Reisimiz sözlerine devamla “Dikkatinizi çekerim. İnsan bazen nerede olduğunu hissetmeyebilir, fakat geride bıraktığı süreyi göz önünde bulundurduğunda nerede bulunduğunu daha iyi anlayabilir. Bugün burada bu gerçeği yaşıyoruz. Yeni ruhaniler bilgi dağarcıklarını geliştirmeye devam ediyorlar. Bunun ruhaniler için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu amaçla Khaçaduryan Ruhani Konferans Salonu’nu tesis ettik ve bugün bu çalışmanın semeresinin tanıkları olduk ve bunun için mutluyuz” dedi. Kadasetli Patrik Hazretleri, kiliseye yetişmiş ruhaniler kazandırma düşüncesini paylaşan ve hizmetleriyle ruhanilerin yetişmesine hizmeti geçenlere takdislerini verdi.

Sunum etkinliği Ruhani Reisimizin takdisi ve birlikte okunan Rabbin Duası’yla son buldu.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad