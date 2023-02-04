Papa Françesko, Evlilik Birliğinin Önemine Değindi

‘‘Evlilik, Kadın ve Erkek Arasında Ömür Boyu Süren Bir Birlikteliktir’’

Kilise’nin evlilikle ilgili öğretisini hatırlatan Papa Françesko, ‘‘Bugün sizlere evlilikle ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bir erkek ve bir kadın arasında kurulan evlilik birliğinin anlamını ve değerini yeniden keşfetmeye ihtiyacımız var’’ ifadelerini kullandı. Papa, 27 Ocak’ta Apostolik Saray’da gerçekleştirdiği konuşmasında, ‘‘Aileleri etkileyen krizin önemli nedenlerinden biri, bu konudaki bilgisizliktir’’ dedi.

Papa Françesko, Rota Mahkemesi’nin adli açılışında evlilik üzerine konuştu. Vatikan’daki üç mahkemeden biri olan Rota Mahkemesi, normal başvurular ve temyiz noktasında sorumlu olan mahkemedir. Ayrıca evlilikler için iptal kararını verecek olan mahkemedir.

Papa Françesko, 2013 tarihli Evangelii gaudium’dan alıntı yaparak, ‘‘Evlilik, kişilerin duygularına göre değişebilen bir tatmin biçimi değil, kendine özgü özü olan bir gerçekliktir. İnsanlığın tüm sınırlamaları ve kırılganlığına rağmen, erkekler ve kadınlar için sonsuza dek sürecek bu birliğe bağlanmak nasıl mümkün olabilir? Bugün birçok ailenin maruz kaldığı krizlere karşı, Kilise’nin kutsal evlilik yoluyla sahip olunan lütuf armağanı konusunda farkındalığı hatırlatması gerekiyor’’ dedi. Pastoral yasa Gaudium et Spes’ten alıntı yapan Papa, ‘‘Evliliğin yaratıcısı Tanrı’nın kendisidir. Kilisenin, evliliğin kalıcı gerçekliğini yeniden keşfetmesi gerekiyor’’ dedi.

Katolik Kilisesi, evliliğin ömür boyu sürecek bir birliktelik olduğunu öğretir. Papa Françesko, ‘‘Bağ sözcüğüne, bazen dışarıdan bir dayatmaymış gibi şüpheyle bakılıyor. Ancak bağ tam olarak bir sevgi bağı olarak anlaşılırsa, o zaman evliliğin özü, tanrısal bir armağan olarak ortaya çıkar. Gerçek özgürlüğün kaynağı ve evlilik hayatını koruyan bu gerçektir’’ dedi. (CNA)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-evlilik-birliginin-onemine-degindi/