Finler gitti Ermeniler geldi: Petersburg’da ofis binası el değiştirdi

St. Petersburg’da Pulkovo Havalimanı yakınlarındaki Pulkovo Sky iş merkezi Ermeni iş insanı David Amaryan’a ait yatırım fonu Balchug Capital’a satıldı. Daha önce Finlandiya merkezli EKE ve Vicus şirketlerinin elinde bulunan A sınıfı ofis binasının tek kiracısı Gazprom.

Satışı haberleştiren RBC gazetesi ofis binasının yüzde 60’ının EKE’ye, yüzde 40’ının Vicus’a ait olduğunu ve binadaki bütün ofislerin Gazprom tarafından kiralandığını yazıyor.

Gazeteye konuşan David Amaryan Pulkovo Sky’ın Rusya’daki ilk emlak yatırımları olduğunu, bu hamlenin arkasını getirmek istediklerini söyledi. Ofis binasının satış bedeli açıklanmadı.

Pulkovo Sky Eke tarafından 115 milyon euroluk yatırımla 2009’da açılmıştı. 14 katlı üç binadan oluşan kompleks Pulkovo’dan yapılan business jet uçuşlarına hizmet veriyor. Sovyetler Birliği yıllarından beri ülkede faaliyet gösteren EKE Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyondan sonra yatırımları durdurmuştu.

https://www.turkrus.com/2461002-finler-gitti-ermeniler-geldi-petersburgda-ofis-binasi-el-degistirdi-xh.aspx