Azerbaycan-Ermenistan İlişkileri Düzelirse Kars’a Birden Fazla Kapı Açılacak!

‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları, programı kapsamında Kars’a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Ermenistan sınır kapısı hakkında açıklamada bulundu.

Azerbaycan-Ermenistan İlişkileri Düzelirse Kars’a Birden Fazla Kapı Açılacak!

‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor, 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları, programı kapsamında Kars’a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Ermenistan sınır kapısı hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye ile Ermenistan’ın bağlantısı adına Kars’ta bulunan sınır kapısının açılması noktasında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin gözetildiğinin altını çizen Muş, olumlu neticeler alınması ile birlikte kapının açılmasının yanı sıra sayının da artırılacağının sinyallerini verdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakat sağlanması ve dengenin kurulması halinde Kars’taki Doğu kapının açılması ile birlikte ticaret Bakanlığı olarak hızlıca altyapı yapılabileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli görüşmelerin sürdürüldüğüne dikkat çeken Muş, burada Azerbaycan’ın hukukunu gözetmenin önemine vurgu yaptı. Muş, ayrıca olumlu neticelerle birlikte açılan sınır kapısında yoğunluk yaşanmaması adına yenilerinin de açılmasının söz konusu olduğunu belirtti.

https://www.karsguncel.com/azerbaycan-ermenistan-iliskileri-duzelirse-kars-a-birden-fazla-kapi-acilacak_32342.html