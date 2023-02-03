Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yeni atama

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görev değişimi yaşandı. Emekli olan müdür yerine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Aksu Atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu atandı.



Aksu’nun atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.



Sinan Aksu’dan önce bu görevi yürüten Burhan Ersoy’un emekli olduğu öğrenildi.

1980 yılında Ankara’da doğan Sinan Aksu, aslen Erzincan’lıdır. Ortaöğrenimini gördüğü Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nin ardından Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış ve 2002 yılında mezun olmuştur.



Kamudaki meslek hayatına 2002 yılında TBMM’de başlayan Aksu, Milletvekili Danışmanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Başbakanlık Müşavirliği kadrolarında bulunmuştur.

2007 yılında Spordan Sorumlu Devlet Bakan Danışmanlığı görevine başlayan Sinan Aksu, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.

20 Şubat 2014 tarihinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü görevine getirilen Aksu, bu görevi takiben 30 Mart 2015’te Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ndeki görev süresi boyunca ‘gençlik’ temalı çok sayıda faaliyet ve projelerde yer alan Aksu, 2016 yılında, 1. Hizmetkâr Liderlik Zirvesi’nde “Yılın Hizmetkâr Bürokratı” ödülüne layık görülmüştür.

20 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine atanmıştır.

Kamu yararına faaliyet gösteren vakıf ve derneklerde Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de icra eden Aksu, evli ve iki çocuk babasıdır.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/vakiflar-genel-mudurlugune-yeni-atama,XZ1FqvLkTke007UIVxS-KA