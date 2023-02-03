Nefrete karşı hep birlikte! Paludan skandalı her dinden sağduyulu insanı birleştirdi

İsveç’te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor.

MERT İNAN İstanbul – İsveç Yahudi Topluluğu Konseyi Başkanı Lena Posner-Körösi provokatif eylemi kınayan isimlerden oldu. ‘Bu görüntü Nazileri hatırlattı’ diyen Körösi, Yahudi Soykırımı’na atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Bir kişinin nefretini böyle göstermesi tam bir rezalet. Bir kişi Kuran-ı Kerim’i yakmak istiyorsa Müslümanları da yakmak istiyor olabilir. Eyleme izin verilmesi büyük bir rezalet.”

‘Şiddetle kınıyoruz’

Körösi’den gelen tepkini ardından Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva da Milliyet aracılığı ile tepkisini dile getirdi. İnançlara saygının önemine dikkati çeken Haleva, “Bu vahim olay gerçekleştiği anda toplumumuzun sosyal medya hesaplarından yaptığımız açıklamamızda da belirtmiş olduğumuz üzere İsveç’teki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakan Rasmus Paluden’i ve ona izin verenleri şiddetle kınıyoruz. Bu bir nefret suçu ve dini terör eylemidir. Hepimizin birbirimizin inançlarına ve kültürlerine saygı duyması gerektiği ve bunların kanunlar ile de korunması gerekliliğini bir kez daha vurgulamak isterim” dedi.

Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin de Milliyet aracılığı ile yaptığı açıklamada, “Kuran-ı Kerim’e İsveç’te yapılanları şahsım ve cemaatim adına şiddetle kınıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm insanların birbirlerinin inançlarına ve kutsal kitaplarına saygılı olmaları gerektiğine inanıyorum. Bu ve buna benzer olayların tekrarlanmaması ve dünya barışı için daima dua ediyoruz. Bu gibi eylemlere izin verilmesi ne demokrasi, ne de özgürlük adına kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘Küstah ve saygısızca’

Fener Rum Patrikhanesi Ruhani Lideri Patrik Bartholomeos “İsveç’te olsun Hollanda’da olsun halkın büyük çoğunluğunun bu ilkel davranışları ve bunları yapanları yüreklerinde mahkum ettiklerine samimiyetle inanıyoruz” dedi.



Patrikhane’den yapılan açıklamada da, “Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan vahşi, küstah ve saygısızca saldırıları şiddetle kınıyoruz. Biz dini önderlere düşen vazife ise farklı din mensuplarının kutsallarına karşı saygıyı vaaz etmek ve bu eksende buluşarak, benzer küstahlıkları birlikte lanetlemektir” denildi.

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı: “Hiçbir nedenle izah edilemeyecek bu menfur hareketin sadece İslam dini müntesiplerinin dini duygularını rencide etmekle kalmadığı, bunun yanı sıra farklı inançlara mensup insanlar arasında düşmanlık duygularını körüklemeye matuf hareketler olduğu göz ardı edilemez. Demokrasi, özgürlük ve insan haklarıyla kesinlikle bağdaşmayacak bu hareket, bu duyguları paylaşan kişiler tarafından kabul görmeyeceği muhakkaktır. Türkiye Ermenileri cemaati, yapılan bu çağdışı hareketi esefle kınamaktadırlar. Dünyamızın çeşitli sorunlarla boğuştuğu bu günlerde sevgiye, huzura, barışa ne kadar muhtaç olduğu bilinmektedir.”

https://www.milliyet.com.tr/gundem/bu-nefret-sucu-ve-teror-eylemi-6897773