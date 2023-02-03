Lavrov: Batı, Soykırımın Gerçek Tarihini Tahrif Etmeye Çalışıyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA – Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Batı’nın gerçek soykırım tarihini ve ülkelerin medeniyet mirasının yok edilmesini tahrif etmeye çalıştığını doğruladı.

Lavrov, Birleşik Rusya Uluslararası İşbirliği Partisi Genel Konseyi çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada, “Çin ile ortaklığımızı güçlendiriyoruz ve büyük ölçüde gelişiyor ve Rusya-Afrika ilişkileri yüksek seviyeye ulaştı ve tüm Latin ülkeleriyle ilişkilerimiz iyi ve onlar da sürekli gelişme içinde” dedi.

Lavrov, Rusya’nın şu anda kurulmakta olan çok kutuplu dünyada önemli bir rol oynadığını ve birçok ülke ile ulusal para birimleri üzerinden ticaret yapmak için çalıştığını sözlerine ekledi.

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