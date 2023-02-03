Konsolosluklar kapandı, Kilise hizmete devam ediyor

Konsoloslukları kapatarak vatandaşlarını ‘Türkiye’de terör saldırısı olabilir’ diyerek uyaran ülkelere karşı İstanbul‘un en büyük Katolik kilisesi Beyoğlu‘daki St. Antuan Kilisesi Başrahibi İulian Pişta avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Pişta, kilisenin hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Dilek YAMAN DEMİR

İsveç’te ve Danimarka’da aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Kuran yakması ve Hollanda’da Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld’in Kuran yırtma eylemlerinin ardından Almanya, Fransa, ABD, Hollanda, İngiltere ve Kanada, Türkiye’de “terör saldırısı olabilir” uyarısında bulundu. Hollanda, İngiltere ve Almanya, Türkiye’deki vatandaşlarını uyarmak ile yetinmedi ve konsolosluklarını kapattı.

BAŞRAHİP AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul’un en büyük Katolik kilisesi olan Beyoğlu’ndaki St. Antuan Kilisesi Başrahip İulian Pişta avukatı Afşin Hatipoğlu aracılığıyla bir açıklama yaptı. Başrahip Pişta, konsoloslukların kapatılmasına rağmen hizmet vermeye devam edeceklerini, Türk makamlarından kendilerine gelen bir bilgi olmadığını ve her zaman yetkililerle iletişim halinde olduklarını söyledi.

Ayrıca ara tatil olması sebebiyle artan ziyaretçi sayısını düşünerek, kilisenin gezilmesini kolaylaştırmak için girişimlerde de bulunduğunu söyledi. Yüz yılı aşkın süredir faaliyetine devam eden kilisenin Türk halkı tarafından benimsendiğini ve bu zamana kadar üzücü hiçbir hadisenin de yaşanmadığını aktardı.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2023/02/03/konsolosluklar-kapandi-kilise-hizmete-devam-ediyor?paging=2