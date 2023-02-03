Kara propaganda yürütüyorlar

İçişleri Bakanı Soylu, bazı Avrupa ülkelerinden Türkiye için yapılan seyahat uyarılarının kasıtlı biçimde planlandığını söyledi: Türkiye’ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir

İsveç’te, Danimarka’da ve Hollanda’da Kuran-ı Kerim’e yönelik saldırılar sonrasında ABD ve Avrupa ülkelerinden Türkiye için yapılan seyahat uyarısının perde arkası ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, algı operasyonunun ardında, “bir ülkenin Türkiye’de faaliyet gösteren istihbarat elemanının başarısız girişimi” olduğunu söyledi. Altı ülkenin güvenlik gerekçesiyle Türkiye’deki başkonsolosluğunu kapatma kararını değerlendiren Soylu şu ifadeleri kullandı:

‘O İSMİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ’

60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde, 51.5 milyon turistin geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Bu çok açık ve nettir.

İşin hikâyesi şudur: Farklı bir ülkenin bir istihbarat elemanı, Türkiye’de DEAŞ mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti o anı da net bir şekilde izlemiş, elemanlık teklif ettikleriyle birlikte birkaç gezinti gerçekleşmiş, ardından Türkiye’yi bu istihbarat elemanı terk etmiş. Bu istihbarat elemanı sonuç alamayınca ilk reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgileri pazarlamış, ondan sonra da Türkiye’de bir DEAŞ saldırısı olabilecek anlayışıyla beraber Türkiye’ye bir psikolojik harp yürütülmektedir.

Yani istedikleri kişiyi hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye’ye bir hukuk operasyonu yapmaya çalışan büyükelçiler, şimdi malum büyükelçinin operasyonuyla Türkiye’ye bir güvenlik açığı, bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Çok net ve açıktır her şey.

Hangi dostluğunuz var bize karşı? Bütün uluslararası mahfillerde Türkiye’nin itibarını ve istikrarını, Türkiye’nin ekonomik gücünü düşürmek için hangi operasyonları çektiğinizi bilmiyor muyuz? Hepsini biliyoruz.

BÜYÜKELÇİLER ÇAĞRILDI PROVOKASYON ENGELLENDİ

Türkiye’de terör eylemi tehdidi bahanesiyle İngiltere ve Hollanda’nın ardından Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre ve Norveç, İstanbul’daki konsolosluklarını “güvenlik” gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Dışişleri, 9 ülkenin büyükelçisini bakanlığa çağırıp sert bir şekilde uyardı. Öte yandan Norveç, bugün yapılması planlanan provokatif eyleme verdiği izni iptal ettiğini duyurdu. Oslo emniyeti de söz konusu eylemin yasaklanacağını açıkladı. ANKARA

ÇELİK: HEDEF TÜRKİYE’Yİ YIPRATMAK

Diğer taraftan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu ülkelerin “kapatma” kararlarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik açıklamasında, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz” ifadelerine yer verdi. ANKARA

TURİSTLER ZİYARETLERİNE DEVAM EDEBİLİRLER

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Müdürü Mikail Hannutoğlu, gelecek turistlerin rahatlıkta dini ve turistlik yerleri ziyaret edebileceğini söyledi.

Ayin programlarının sürdüğünü ve bu tarz programlarını emniyete bildirerek güvenliği sağladıklarını da dile getiren Hannutoğlu, “Rahatlıkla ziyaretlerine devam etmelerini ve müsterih olabileceklerini söyleyebilirim. Biz de şu anda ekstra bir önleme girmiyoruz. Bir koruma halinde değiliz. Tabii ki her zaman da temkinli olmak lazım” diye konuştu.

Sabah Gazetesi