Ermenistan Ekonomi Bakanı: Türkiye ile kara sınırının açılması yüksek büyümeye yol açar

‘BİZİM BİLGİMİZE GÖRE HENÜZ DÜZENLİ HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI BAŞLAMADI’

Ermenistan Ekonomi Bakanı’na Türkiye ile Ermenistan arasında, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engeller kaldırılması da soruldu. Türkiyeli diplomatik kaynakla iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023’ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğunu açıklamıştı.

Kerobyan “Bilgilerimize göre, düzenli hava kargo uçuşları henüz gerçekleştirilmiyor. Dürüst olmak gerekirse, ülkelerin yakınlığı göz önüne alındığında, düzenli hava kargo uçuşları olmaması mümkün çünkü Gürcistan üzerinden karayolu bağlantısı daha düşük maliyetli. Ve ilk bakışta hava kargo bağlantısı çok da cazip değil” ifadelerini kullandı. Ancak bazı malların hava kargosu yoluyla taşınmasının mümkün olabileceğinin de altını çizen Kerobyan sözlerini “Bununla birlikte temelde hava kargo taşımacılığının bir türü olan yolcu uçuşlarında da kargo taşınıyor. Henüz kargo uçağı yok, belki de olmayacak. Bu konuda çok endişeli değiliz” diye sürdürdü.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİ

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesi için yapılan görüşmelerin ilkinin üzerinden bir yıl geçti. İki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılması ve doğrudan hava kargo ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması gibi adımlar atılmıştı. Bu doğrultuda 2 Şubat 2022’de İstanbul ile Erivan arasında direkt uçuşlar yeniden başlamıştı. Normalleşme görüşmelerinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomasi Formu’na katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Mirzoyan, 12 Mart’ta Antalya’da bir araya geldi. Bu görüşme, Türkiye ile Ermenistan arasında yaklaşık 9 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyinde yapılan ilk toplantı olarak kayıtlara geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ekim’de Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya’nın başkenti Prag’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti. Türkiye ile Ermenistan arasında, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda doğrudan hava kargo taşımacılığının önündeki engellerin 1 Ocak itibarıyla kaldırıldığı duyurulmuştu. Türkiyeli diplomatik kaynaklar, normalleşme görüşmelerinin beşincisi için henüz bir tarih olmadığını, yapılması için karşılıklı bazı adımların atılması gerektiğini, bundan sonraki görüşmelerin ya Türkiye ya da Ermenistan’da olacağını belirtiyor. (DIŞ HABERLER)

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