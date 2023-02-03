Diril Çifti davasının tek tutuklu sanığına ev hapsi

Şimoni Diril’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşmasında, tanığın “Şimoni’yi suya atmışlar. Hürmüz’ü de gömmüşler” şeklindeki anlatımlarına rağmen dosyanın tek tutuklu sanığı Apro Diril, “ev hapsi” şartıyla tahliye edildi.

Şırnak Beytüşşebap’a bağlı Mehrî köyünde 8 Ocak 2020’de kaybolan Hürmüz Diril (71) ve kaybolduktan 70 gün sonra cesedi bulunan Şimoni Diril (65) ile ilgili dosyada 1’i tutuklu 3 sanık hakkında açılan davanın 5. duruşması Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada tutuklu sanık Apro Diril, Diril çiftinin çocukları ve avukatlar hazır bulundu.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Apro Diril ile aynı koğuşta kalan ve olayı kendisine anlattığını ifade eden Emin Aslan tanık olarak dinlendi.

Tanık: Apro Diril olayı bana anlattı

MA’nın haberine göre; Aslan, Apro Diril’in cinayeti işlediğini kendisine anlattığını belirtti ve “Apro Diril ile birlikte aynı koğuştaydık. 4-5 aylık bir süreye kadar birlikteydik. Ben ona, ‘cezaevine niye düştün?’ diye sordum. Kendisi bana anlatmaya başladı. 3 ayrı yerde gömü bulduklarını söyledi. Ben, Hürmüz, Cemil Usta gittik. Amacım onlarla gömüyü paylaşmak değil öldürmekti. Çünkü 16 yaşındaki çocuğunun kinini onlara karşı hala taşıdığını söyledi.

“İlk önce Şimoni’nin kafasına odun ile vurmuş. Hürmüz kendini kurtarmak istemiş ama daha sonra silahla onu da vurmuşlar. 2 el ateş ettiğini söyledi. İkisinin de olay yerinde öldüğünü söyledi. Daha sonra Şimoni’yi suya atmışlar. Hürmüz’ü de gömmüşler. Daha sonra oradan uzaklaştıklarını söyledi. Ben ona, ‘parmak izin çıkar otopside’ dedim. Bana, ‘Jandarma ve Adli Tıp’a para teklifinde bulunup izleri silmelerini isteyeceğim’ dedi. Bu cinayeti Cemil Usta ile birlikte yaptıklarını söyledi. Ben vicdan azabı çektiğim için buraya gelip anlatma gereği duydum. Otopsi raporunu yok edecekti, o yüzden anlatma kararı verdim” dedi.

Daha sonra savunma yapan sanık Apro Diril ise, anlatılanların yalan olduğunu ve Aslan ile bir tartışma yaşadıkları için kendisine iftira attığını söyledi.

Savcı: Kaçma şüphesi var

Ardından savcı, mütalaa verdi, kaçma şüphesi olan Apro Diril’in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Diril ailesinin avukatlarından Rojhat Dilsiz ise, soruşturmanın başından beridir sağlıklı yürütülmediğini belirtti ve tanığın dosya ile uyumlu konuştuğunu söyleyerek, savcının mütalaasına katıldıklarını ve tutukluluğun devamını talep etti.

Apro Diril’in avukatı Nihat Karakaş da olayın çarpıtıldığını belirtti ve aileyi hedef aldı: “Dosyada bir delil bulunamayınca medyanın gücünü kullanarak müvekkilimizi içerde tutmaya çalışıyorlar.”

Savunmaların ardından duruşmaya 10 dakika ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanık Apro Diril’i “ev hapsi” şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi.

“Karara itiraz edeceğiz”

Duruşmadan sonra Diril çiftinin çocukları karara tepki gösterdi, aileler arasında gerginlik yaşandı.

Diril çiftinin avukatı Rojhat Dilsiz, Apro Diril’in ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi ve şöyle dedi: “11 Ocak 2020 tarihinden beridir kaybedilen ve sonrasında cansız bedenine ulaşılan Şimoni Diril’e ilişkin yürütülen yargılamada tek tutuklu sanık Apro Diril’in tahliyesine karar verildi.

“Soruşturma süreci alamete uğratılan, sağlıklı bir yargılaması maalesef yapılmayan dosyada mevcut tüm deliller kendisini işaret etmesine ve cezaevinde kendisiyle aynı koğuşta bulunan tanığın mahkemedeki ifadesine rağmen mahkemenin oy çokluğuyla almış olduğu karar vicdanları yaralamıştır. Oy çokluğuyla verilen tahliye kararına karşı itirazda bulunacağız.”

Ne olmuştu?

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mehrî (Kovankaya) köyünde, 8 Ocak 2020’de kaybolan Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinden Şimoni Diril’in cansız bedeni 70 gün sonra Hezil Çayı’nda bulunmuştu. Hürmüz Diril ise hâlâ bulunamadı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Diril çiftiyle ilgili 2 yılın ardından iddianame hazırlamış, iddianame Şırnak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

Davanın ilk duruşması 19 Nisan’da Şırnak’ta başlamıştı. Dosya kapsamında tutuklu sanık Apro Diril ile tutuksuz sanıklar Behçet Öztunç ve İsmail Yıldız, “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “Tasarlayarak öldürme” suçundan yargılanıyor.

(RT)

https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/273714-diril-cifti-davasinin-tek-tutuklu-sanigina-ev-hapsi