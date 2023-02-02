Kars’tan Garo Paylan’a Cevap

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Garo Paylan’ın Kars’taki açıklamasına Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu tarafından yanıt geldi.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle :

Sırtını bir Terör örgütüne dayadığını her fırsatta övünerek söyleyen, Anayasa Mahkemesi‘nde kapatılma davası devam eden HDP’nin Ermeni kökenli Diyarbakır Milletvekili Garo Paylanüzerine vazife olmayan, başından büyük laflar etmiş.

Kars’ta Türkiye – Ermenistan sınırına gitmiş. Türkiye tarafından 30 yıl önce kapatılan sınırın açılmasını ve bu sınıra Hrant Dink’in adının verilmesini istemiş. Garo Paylan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Bu sınırın açılmasının önündeki engel nedir?” diye sormuştur.

Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu olarak Garo Paylan’a bilmezlikten geldiği sınırın kapatılma nedenini hatırlatmak isteriz.

Söz konusu sınır Ermenistan’ın Azerbaycan toprağı Karabağ’a yönelik haksız saldırısı, işgali ve Azerbaycan halkına karşı giriştiği soykırım üzerine kapatılmıştır. Garo Paylan’ın da bildiği gibi Türkiye ve Azerbaycan bir milletin iki devletidir. Azerbaycan’a yapılan her saldırı, aynı zamanda Türkiye’ye yapılmış sayılır. Aynı şeklide Türkiye’ye saldırmayı aklından geçiren her kim varsa bilmelidirki karşılarında Azerbaycan’ı bulurlar. İşte bu nedenden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1992 yılında aldığı kararla Ermenistan’a olan sınırı süresiz kapatmıştır.

Türkiye’de sınırın açılmasını dile getiren bazı çevreler en sert tepkiyi Türk milletinden görmüşlerdir.

Garo Paylan bilmelidir ki, sınırın açılmasına yalnız ve ancak Türkiye ve Azerbaycan birlikte karar verirler.

Bunun dışında hiçbir gücün o sınırı açmaya gücü yetmez. Sınırın açılmasının şartları da bellidir.

Ermenistan işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmelidir. Hocalı Soykırımı’nın hesabını vermelidir.

Azerbaycan topraklarında hak iddia etmekten vazgeçmelidir. Karabağ Zaferimiz sonunda imzalanan şartları eksiksiz yerine getirmelidir.

Sınır kapısına hangi ismin verileceğine gelince, Şanlı Türk Milleti’nin binlerce milli kahramanı, şehidi, gazisi vardır. İsim gerekirse ona da bu millet karar verir, Garo Paylan’a teklif etmek dahi düşmez.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Kars’tan Garo Paylan’a Cevap