Ermenistan’ın riskli nükleer santrali Metzamor’da yolsuzluk soruşturması

Ermenistan’da, dünyanın en riskli nükleer santrallerinden Metzamor Nükleer Santralinin eski genel müdürü Gagik Markosyan hakkında, “görevini kötüye kullanarak zimmetine para geçirmek” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Ermenistan’ın resmi haber ajansı Armenpress’e göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan soruşturma sonucunda, Markosyan’a yönelik suç duyurusunda bulunuldu.

Ermenistan Başsavcılığı, nükleer santralin 2002-2014 yılları arasında genel müdürlüğü görevini yürüten Gagik Markosyan’ın, şirket hesabından 1 milyon 27 bin 470,9 doları zimmetine geçirdiğini iddia etti.

Ermenistan Başsavcılığının resmi açıklamasında ise, Ulusal Güvenlik Servisi Soruşturma Bürosunun, ikinci bir yolsuzluk konusu olarak, Gagik Markosyan’ın 2011’de, ihale açmadan Rus “NovEnergoProm” şirketinden piyasa fiyatının üstünde, 33 milyon 544 bin 438,20 Rus rublesi bedelle (yaklaşık 479 bin dolar) 14 kullanıma hazır olmayan nükleer yakıt çubuğu satın aldığını tespit ettiği belirtildi.

Gagik Markosyan hakkında 31 Ocak’ta suç duyurusu yapıldı

Açıklamada, söz konusu yakıtın uzun süre depoda tutulması nedeniyle son kullanım tarihinin geçtiği, nükleer santralin daha sonra bunun yerine 592 bin dolar bedelle yeniden alım yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Ulusal Güvenlik Servisi Soruşturma Bürosu tarafından 31 Ocak’ta Gagik Markosyan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Gagik Markosyan hakkında Ermenistan Başsavcılığı tarafından 22 Aralık 2022’de soruşturma başlatılmış ve konu Ulusal Güvenlik Servisi Soruşturma Bürosuna gönderilmişti.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler deprem fay hattında bulunan ve eski Rus teknolojisiyle üretilen Metzamor Nükleer Santralinde meydana gelebilecek sızıntıdan endişe duyuyor. Söz konusu nükleer santralin bölgenin güvenliği ve emniyeti açısından “gerçek ve açık bir tehdit” olduğu ifade ediliyor.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/ermenistanin-riskli-nukleer-santrali-metzamorda-yolsuzluk-sorusturmasi-743007.html