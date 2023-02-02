Ermenistan-Türkiye sınırının açılmasıyla bağlantılı olarak Aralık ayında ne çalışmalar yapıldı?

Aralık 2022’de Ermenistan ve Türkiye temsilcilerinden oluşan çalışma gruplarının Ermenistan-Türkiye sınırına yakın Armavir bölgesinde bir araya geldiği sırada Margara köprüsünden de karot alınmıştı.

“Joghovurd” (Halk) gazetesi Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na Aralık ayında hangi çalışmaların yapıldığını ve Ermenistan-Türkiye sınırının açılması sürecinin hangi aşamada olduğunu bildirmelerini isteyen yazılı bir talepte bulundu.

Gazetenin sorularına yanıt olarak, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Diplomasi Departmanı şu yanıtı verdi:

“Ermenistan ile Türkiye arasında 1 Temmuz’da yapılan görüşmeler sonucunda varılan anlaşmaların çalışma grupları düzeyinde bir uygulama süreci var. Bu kapsamda Margara Köprüsü’nden de karot alma işlemi gerçekleştirildi.”

Ayrıca, Ermenistan ve Türkiye temsilcilerinin bir sonraki toplantısının ne zaman yapılacağının henüz bilinmediğini, çünkü daha önce varılan anlaşmaların uygulanması için çalışmaların yürütüldüğünü ve ancak o zaman yeni bir anlaşmaya varılacağını bildirdildi.

Yerevan ve Ankara, Aralık 2021’de ilişkileri normalleştirmek için net adımlar atmaya hazır olduklarını açıkladılar ve her iki tarafa da özel temsilciler atadılar.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı, tarafların önkoşulsuz olarak çözüm müzakerelerine devam etme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Ermenistan-Türkiye çözüm süreci çerçevesinde iki ülkenin özel temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak 2022’de Moskova’da, diğer üçü ise 24 Şubat, 3 Mayıs ve 1 Temmuz’da Viyana’da gerçekleşmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/02/02/Ermenistan-Türkiye-sınırının-açılması-Alican-Margara/243513