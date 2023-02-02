Ermenistan ‘Rus müdahalesi’ istedi

Ermenistan, Rusya’dan, Dağlık Karabağ ile tek geçiş noktası olan Laçin Koridoru’ndaki blokajın sona ermesi için müdahale etmesini istedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki Rus barış gücü askerlerinin duruma müdahalesini talep etti. Kremlin ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Paşinyan-Putin görüşmesi sonrasında Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştüğünü açıkladı. Azeri aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletildiği ve çevreye zarar verildiği gerekçesiyle protesto eylemi düzenlediklerini belirtirken, Ermenistan, protestocuların Bakü yönetimince yönlendirildiğini öne sürüyor.

KREMLİN: GÖRÜŞMEYİ ERMENİ TARAFI TALEP ETTİ

Kremlin’den yapılan açıklamada ise telefon görüşmesinin Ermeni tarafının isteği üzerine gerçekleştiği belirtildi ve “Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin üçlü mutabakatlarının bir bütün olarak kararlı bir şekilde uygulanmasının önemine vurgu yapılarak Dağlık Karabağ çevresindeki mevcut durum ele alınmıştır” ifadesiyle yetinildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da Paşinyan-Putin görüşmesi sonrasında Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile “Laçin Koridoru bölgesindeki duruma çözüm yollarının ele alındığı” bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

“AKTİVİSTLERİ AZERBAYCAN YÖNLENDİRİYOR” İDDİASI

Kendilerini çevre aktivisti olarak nitelendiren Azeri siviller 12 Aralık’tan bu yana Laçin Koridorunu kapatmış durumda. Aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletildiği ve çevreye zarar verildiği gerekçesiyle protesto eylemi düzenlediklerini belirtiyor. Ermenistan ise protestocuların Azerbaycan devleti tarafından yönlendirildiğini ileri sürüyor. Azerbaycan bu suçlamaları reddederken Laçin Koridorundan bazı konvoy ve yardımların geçtiğini, dolayısıyla blokajın söz konusu olmadığını savunuyor.

Ermenistan Dağlık Karabağ ve Laçin Koridoru ile ilgili daha önce de kamuoyu önünde Rusya’dan taleplerde bulunmuş, Başbakan Paşinyan geçen ay yaptığı bir açıklamada, bölgedeki Rus barış gücü askerlerini görevlerini yerine getirmemekle suçlamıştı.

2020’deki savaş sırasında Dağlık Karabağ’ın geniş kesimlerini geri alan Azerbaycan’ı Laçin Koridorunu bloke etmekle suçlayan Ermenistan, konuyu BM Uluslararası Adalet Divanı’na da taşımıştı.

Milliyet Gazetesi