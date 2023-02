Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?

yönetmenliğini Rena Lusin Bitmez’in üstlendiği, çekimleri 8 yıl süren, benim de katkıda bulunduğum, Ermenistanlı 4 göçmen çocuğun İstanbul’daki yaşamlarının anlatıldığı ve tamamı Ermenice dilinde çekilen dünyanın dört bir yanında festivallerde gösterilen ve bana sürekli sorduğunuz 22 ödüllü “Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?” isimli film iTUNES / AMAZON / GOOGLE PLAY de gösterime girdi.

Nazaret Davityan

Filmi aşağıdaki linklerden izleyebilirsiniz.

Do You Think God Loves Immigrants Kids, Mom?

Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?

GLOBALiTunes link: (57 countries)

https://tv.apple.com/movie/do-you-think-god-loves-immigrant-kids-mom/umc.cmc.13orpx9awpwt22ow16w9fy611?itsct=tv_box_link&itscg=30200

GOOGLE PLAY:

USA

https://play.google.com/store/movies/details/Do_you_think_God_loves_Immigrant_Kids_Mom_Tanr%C4%B1_G%C3%B6?id=NCXUTVyP1yE.P

Turkey:

https://play.google.com/store/movies/details/Do_you_think_God_loves_Immigrant_Kids_Mom_Tanrı_Gö?id=zCHddPlGclE.P&fbclid=IwAR0n_Aix8L4N6toBvRATIq4lzRjkbAXOJ3aFKmhLeRG_hvWC2Wlaq8L5uH4

Germany:https://play.google.com/store/movies/details/Do_you_think_God_loves_Immigrant_Kids_Mom_Tanrı_Gö?id=zCHddPlGclE.P

UK:https://play.google.com/store/movies/details/Do_you_think_God_loves_Immigrant_Kids_Mom_Tanr%C4%B1_G%C3%B6?id=pTbO0Lh40PM.P

Canada:https://play.google.com/store/movies/details/Do_you_think_God_loves_Immigrant_Kids_Mom_Tanr%C4%B1_G%C3%B6?id=IeQvh-ndvrY.P

Austria:https://play.google.com/store/movies/details/Do_you_think_God_loves_Immigrant_Kids_Mom_Tanr%C4%B1_G%C3%B6?id=wMZnBkVQaLM.P

Switzerland:https://play.google.com/store/movies/details/Do_you_think_God_loves_Immigrant_Kids_Mom_Tanr%C4%B1_G%C3%B6?id=tMqgiIllluY.P

AMAZON:

USA: https://www.amazon.com//de/dp/B0B8P47DCB/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3LBLYTHDS90W9&keywords=do+you+think+god+loves&qid=1664262504&qu=eyJxc2MiOiIwLjk4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=do+you+think+god+love%2Caps%2C171&sr=8-1

Turkey:

UK: https://www.amazon.co.uk/placeholder_title/dp/B0B8P1T8S7/ref=sr_1_1?crid=I08K8LNA37HT&keywords=do+you+think+god+loves&qid=1664262472&sprefix=do+you+think+god+loves%2Caps%2C107&sr=8-1

Germany: