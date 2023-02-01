VAKIFLAR GENEL MÜDÜRÜ BURHAN ERSOY EMEKLİ OLUYOR

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle emekli oluyor. Başta Vezirköprü olmak üzere Türkiye genelinde bir çok projeye imza atan ve tarihi eserlerimizi restore ederek canlandıran Vakıflar Genel Müdürü Vezirköprülü Burhan Ersoy 1 şubat itibariyle emekliye ayrılıyor. Hemşehjrimiz Burhan Ersoya`emeklilik hayatında başarılar diliyoruz. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy`un Veda mektubu şu şekilde:

ARZ-I VEDA

1976 yılında Zirai Donatım Kurumunda başlayan memuriyet hayatım, yirmi yıl boyunca Vakıflar Genel Müdürlüğünde farklı görevlerde siz değerli mesai arkadaşlarımla omuz omuza, sırt sırta bir aile bakışıyla devam etti. Vakıflar Genel Müdür yardımcısı olarak 2003 senesinde başlayan birlikteliğimiz 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Genel Müdür olarak devam etti. 40 yıldır devletin her kademesinde sürdürdüğüm bu onurlu görevimi emeklilik ile sonlandıracak olmanın gururu içerisindeyim. Genel Müdürlüğüm sırasında; dünyanın göz bebeği, İstanbul’un fethinin nişanesi, Fatih Sultan Mehmet’in bizlere emaneti olan Ayasofya-ı Kebir Camii yeniden ibadete açıldı. Türk-İslam mimarisinin zirve noktası olan Selimiye Camii’nin restorasyonuna başlandı. Dünyanın ilk Gök Bilim Merkezi olan Kırşehir Cacabey (Medresesi) Camii’nin restorasyonu tamamlanarak yeniden cemaatiyle buluşması sağlandı. Ve sayamadığım nice ecdat yadigarının ihyasını hep birlikte tamamladık. Kadim kurum olan Vakıflar Genel Müdürlüğünde birçok başarılı çalışmayı hep birlikte hayat geçirdik. Birlikte mesai harcadığımız zaman zarfında elbette ki, hatalarım, eksiklerim olmuştur. Ancak yaptığım her işin Vakıf ve Vakıf ruhu önceliği ile sizlerin hayrına olacağı düşüncesi ile hareket etme gayretinde oldum. Vakıfların bizlere emanet olduğu şiarıyla vazifemi yerine getirdim. Allah’a hamd ediyorum ki, görevimi yeni gelecek arkadaşıma gururla devredeceğim. Bu haklı gururda sizlerin çok emeği var. Bundan sonraki dönemlerde de Vakıfların aynı şiar ve başarı ile yoluna devam edeceğine inancım tam. Tüm dünyaya yayılmış ve başarısı parmakla gösterilen Türk-İslam vakıf kültürümüzü çok daha ileri seviyelere taşıyacağınızdan zerre şüphem yok. Gelinen süreçte Merkez ve Taşra teşkilatında tüm kademelerde verdiğiniz emekler ve destekler için tüm vakıf ailesine teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını temenni ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum.

https://www.vezirkopruyasam.com/haber/vakiflar-genel-muduru-burhan-ersoy-emekli-oluyor-229.html