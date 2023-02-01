Fener Rum Patrikhanesi ve Ekümeniklik tehlikesi

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Tarihten gelen kini ile Türklere karşı daima düşmanlık hissiyatı içerisinde olan Yunanlar, devletlerini kurmayı başardıktan sonra bu nefreti kurumsal hale getirmiştir.

Bekir Şirin

Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin sebeplerinden birini de Fener Rum Patrikhanesi ve Patrikhane’nin ekümeniklik sevdası teşkil ediyor. Başta Yunanistan olmak üzere çok sayıda uluslararası aktörün kaşımaya çalıştığı bir sorun olarak duran Fener Rum Patrikhanesi üzerinden İstanbul’da yeni bir Bizans oluşturulmak isteniyor. Özellikle Tanzimat Devri’nden bu yana dış güçlerin emellerine hizmet eden Fener Rum Patrikhanesi, gerekli önlemler alınmadığı ya da tavizler verildiği takdirde Bizans’ı hortlatmak sevdasından geri durmayacak.

ORTODOKSLUĞUN DOĞUŞUYLA İSTANBUL’UN ÖNEMİ ARTTI

Takvim yaprakları miladi 1054 yılını gösterdiğinde Hristiyan dünyasında önemli bir ayrışma yaşandı. Hristiyanlar, söz konusu tarih itibarıyla Katolikler ve Ortodokslar olarak ikiye bölünürken İstanbul’da bulunan kilise, Ortodoks Hristiyanlığın merkezi haline geldi. Roma ve İstanbul kiliselerindeki siyasi ve felsefi düşünce farklılıkları kiliseler arası ayrışmayı getirirken İstanbul, Roma’dan sonra Hristiyanların ikinci önemli merkezi haline geldi. Süreç içerisinde Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması ve Doğu Roma’nın yıkılmasıyla birlikte ekümeniklik konusu da gündemdeki yerini aldı.

PATRİK VE PATRİKHANE NE DEMEK?

Patrik, Rumların ve Hristiyan toplulukların baş papazlarına verilen isimdir. Patrikhane ise patriklerin ikamet ettikleri mekân için kullanılır. Aynı zamanda patrikliğe bağlı işlerin yönetildiği yer anlamına da gelen patrikhane, Hristiyanlarca Bizans iktidarının devamı olarak görülür. Yani kimi Hristiyanlara göre Bizans’ın ruhu Patrikhane ile birlikte yaşamaya devam etmektedir.

TÜRKLERİN ZAYIFLAMASI İLE İHANETLERİ BAŞLADI

Osmanlı’nın İstanbul’u fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından kimi ayrıcalıklar verilen İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, devletin zayıflama emareleri verdiği süreçte ihanet girişimlerine başlamıştır. Bu doğrultuda Yunan isyanlarına büyük destek veren Patrikhane, Anadolu’da “Yunanlılık” propagandasında bulunmuştur. Hain faaliyetlerine Birinci Dünya Savaşı sürecinde de devam eden Patrikhane, Anadolu’nun kana bulanması sürecinde işgal güçlerine büyük destek vermiştir. Fener Rum Patrikhanesi, Millî Mücadele’nin de aleyhinde bir tavır sergilemiştir. Patrikhane, Anadolu’daki kurtuluş hareketini desteklemediği gibi bu hareketin aleyhinde çalışmalarda da bulunmuştur.

LOZAN İLE BİRLİKTE İMTİYAZLARINI KAYBETTİLER

1600’lü yıllardan bu yana İstanbul’un Fener semtinde bulunan ve bu nedenle de Fener Rum Patrikhanesi olarak adlandırılan İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve imzalanan Lozan Anlaşması ile elindeki imtiyazları kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu’nda padişah tarafından kabul edilebilen, seyahatlerde Müslüman kıyafeti giyebilen, ata binip silah taşıyabilen her türlü gümrük ve harçtan muaf tutulan patrikler, Lozan ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin sıradan bir memuru haline geldi.

FENER RUM PATRİKHANESİ, İSTANBUL’DAKİ RUM CEMAATİNİN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR

Patrikler, Lozan Anlaşması ile birlikte ellerindeki imtiyazları kaybederken alınan kararlar doğrultusunda Patrikhane bir Türkiye müessesesi olarak kabul gördü. Türkiye’nin tek taraflı tasarrufu sonucunda İstanbul’da bırakılan Patrikhane’nin görevlilerinin devlet memuru olması, alınan bir diğer karardı. 1453’ten 1923’e kadar sahip oldukları siyasi ve idari hak ve imtiyazları ilga edilen Fener Rum Patrikhanesi’nin sadece dini ve ruhani işlerle meşgul olabileceği kararlaştırıldı. Yine Lozan Anlaşması’na göre Fener Rum Patrikhanesi, İstanbul’daki Rum cemaatinin temsilcisi değildir ve cemaatle Türkiye Cumhuriyeti makamları arasında sözcülük ve aracılık gibi faaliyetlere girişemez.

AYASOFYA CAMİİ’NİN TEKRAR KİLİSE OLMASINI İSTİYORLAR

Fener Rum Patrikhanesi, Osmanlı’nın zayıflamaya yüz tuttuğu yıllarda olduğu gibi bugün de Türk milletinin aleyhine faaliyetlerde bulunuyor. Gerek Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması yönündeki talepleri gerekse de ekümenik patriklik iddiaları bulunuyor. Yunanistan’ın emellerine hizmet eden Patrikhane, ekümenik unvanını elde ederek Vatikan benzeri bir yapıya dönüşmek istiyor. 1971 yılında kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması suretiyle buraya yabancı öğrenci de almanın planlarını yapan Fener Rum Patrikhanesi’nin emelleri arasında Ayasofya Camii’nin tekrar kilise olması da yer alıyor. Yine Patrikhane’nin kısa vadedeki planlarının içinde patrik seçiminde Türk vatandaşı olma zorunluluğunun kaldırılması hususu bulunuyor.

EKÜMENİKLİK NE DEMEK?

Ekümeniklik ifadesi dünyadaki tüm Ortodoksların dini önderliği anlamına gelmektedir. İstanbul’un Balat semtinde Türkiye Cumhuriyeti’nin denetiminde olmayan bir ruhani merkez oluşturma çabasını içerisinde barındıran bu kavram, ülkemizin bütünlüğü, selameti ve bağımsızlığı noktasında büyük bir tehlike içermektedir.

AMAÇLARI İSTANBUL’DA BİZANS’I HORTLATMAK

Ekümeniklik mücadelesi veren Fener Rum Patrikhanesi’nin temel amacının İstanbul’da Bizans’ı hortlatmak olduğu biliniyor. Bu doğrultuda önemli bir kitaba imza atan Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Fener Patrikhanesi’nin Ekümeniklik İddiasının Tarihi Seyri” isimli kitabında Fener Rum Patrikhanesi’nin aşama aşama emellerini izah ediyor. Buna göre ilk aşamada ekümeniklik statüsü almayı ve Heybeliada Ruhban Okulu’nu açmayı planlayan Fener Rum Patrikhanesi, ikinci aşamada edinilecek mülkler yoluyla İstanbul’u Eski Konstantinople’a çevirmek istiyor. Üçüncü aşamada Hristiyan ülkelerin İstanbul’da dini ataşelikler açmasını amaçlayan Patrikhane, sonrasında İstanbul surlar içinin üzerindeki Türkiye egemenliğini tartışmaya açmayı istiyor. Fener Rum Patrikhanesi, tüm bu adımların nihayetinde Bizans’ın İstanbul’da yeniden kuruluşunu hedefliyor.

DEVAM EDECEK…

https://www.milligazete.com.tr/haber/13935669/fener-rum-patrikhanesi-ve-ekumeniklik-tehlikesi