Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet’in emaneti İstanbul’a dev kilise mi yapıyor?

İBB BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU TÜRKİYE’Yİ YUNAN MEDYASINA ŞİKAYET ETTİ

Ekrem İmamoğlu, Yunanistan’a gerçekleştirdiği ziyaret öncesi Yunan gazetesi Kathimerini’ye Türkiye’yi şikayet etti. İmamoğlu “Her gün cumhurbaşkanı adayı tartışması çıkması aslında ülkede bir yönetim sorunu olduğunun itirafıdır” ifadelerini kullandı. Türkiye’ye yönelik sözleri nedeni ile İmamoğlu Yunan gazetesi tarafından övüldü.

İMAMOĞLU AYASOFYA’YI KİLİSEYE ÇEVİRMENİN HAYAL OLMASI ÜZERİNE AYASOFYA’YA BENZERLİĞİ NEDENİYLE AZİZ POLİEUKTOS KİLİSESİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI; AYASOFYA’NIN İNTİKAMI MI ALINACAK?

Ayasofya’yı kiliseye çevirmenin hayal olduğunu anlayan İmamoğlu, Ayasofya’ya benzerliği ile kayıtlara geçen Aziz Polieuktos Kilisesi için düğmeye bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü “Saraçhane Arkeopark Ziyaretçi Merkezi Projesi” ile ilgili çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Bizans İmparatorluğu’nun en büyük bazilikaları arasında gösterilen, Ayasofya’ya benzerliği ile bilinen Aziz Polieuktos Kilisesi’nin kalıntıları üzerinde yeniden yükseltilmesi için düğmeye basıldığı belirlendi. 15 asır önceki Bizans kilisesini ihya etmek için çalışma başlatan İBB’nin bu hamlesi, Ayasofya Camii’nin “intikamının” mı alınacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

15 ASIR ÖNCEKİ KİLİSEYİ İHYA ETME YERİNE 5 ASIR ÖNCE YIKILAN MUHTESİP KARAGÖZ CAMİİ NEDEN İHYA EDİLMİYOR?

CHP’li İBB’nin 15 asır önceki kiliseyi yeniden ihya etme çalışmaları gündeme gelirken, aynı noktada yer alan ve 1930’da ibadete kapatılıp, 1950’li yıllarda yıkılan Muhtesip Karagöz Camii için hiçbir adım atılmamış olması dikkat çekiyor.

1480 yılında inşa edilen Muhtesip Karagöz Camii, İstanbul’un fethinin ardından kurulan ilk mahalle olan İskenderpaşa Mahallesi’nin sembol ibadethaneleri arasındaydı. 15 asır önceki Bizans kilisesini ayağa kaldırmak yerine, 5 asır öncesinin İslam eserleri arasında yer alan Karagöz Camii’nin yeniden İstanbul’a kazandırılması başta İskender Paşa Mahallesi sakinleri ve Türk kamuoyunun desteklediği önemli bir konu sanırım.

Karagöz Camii, aynı bölgede Anıtlar Kurulu tarafından “tarihi eser” olarak tescil edildi.

İskenderpaşa Mahallesi, İstanbul’un fethinin ardından Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet tarafından oluşturulan ilk semtler arasında yer alıyor. Manevi atmosferi ile bilinen İskenderpaşa’ya şimdi İBB tarafından dev bir kilise inşa edilmek isteniyor. Bu fikrin ana babası kim. İnşaat için harcanacak para belediye bütçesinden mi yoksa ekalliyetler tarafından mı karşılanacak?

İMAMOĞLU KASTAMONU’DA CUMA NAMAZINA GİTTİĞİNİ AFİŞ BASTIRARAK İLAN ETTİ? BU AFİŞLERLE DİNİ SİYASETE ALET EDEN İMAMOĞLU HAKKINDA BU SATIRLARLA KASTAMONU CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM.

İmamoğlu İstanbul’da dev kilise yapımı için kollarını sıvarken diğer bir taraftan da bugüne kadar duyulmamış bir skandala imza attı. İmamoğlu bastırdığı afişlerde kendi resminin bulunduğu afişin solunda Kastamonu’da ziyaret edilecek ve açılışı yapılacak mekanlar ve saatleri yer alırken saat 13.00’te hangi camiye Cuma namazına gidileceği de yer almıştı. İmamoğlu hem hukuk açısından hem dinen ibadet mekanlarımız camileri siyasete alet etmiştir. Kutsal ibadet mekanlarımızı siyaseten şov yapmak amacı ile kullanmak istemesini kınıyor savcılarımızı göreve çağırıyorum.

HADDİNİ AŞMA SAYIN İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Valisi’ni ikaz eden Başkan Erdoğan’ı “Kime fırça atıyorsunuz ki yani devletimizin valisi. Devletimizi küçültmeyin. Kızacaksanız, orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz” sözleri ile eleştirmişti.

Yeni Şafak