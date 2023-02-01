Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu ‘güvenlik’ endişesiyle kapatıldı

Artı Gerçek – İsveç’te aşırı sağcı ve ırkçı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın Kur’an yakmasının ardından İstanbul’daki yabancı ülke temsilciliklerinden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hollanda ve İngiltere’nin ardından Almanya da Gümüşsuyu’nda bulunan İstanbul Başkonsolosluğu’nu ‘güvenlik gerekçesiyle’ kapattığını duyurdu.

Konsolosluğun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, “Başkonsolosluğumuz güvenlik nedeniyle bugün (1 Şubat) kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için verilen randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

HOLLANDA’NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde de İsveç, Danimarka ve Hollanda’daki Kur’an yakma olayları hatırlatılarak “Batı karşıtı duygularla protestoların olabileceği” konusunda uyarıda bulunuldu. İstanbul Beyoğlu’ndaki Hollanda Başkonsolosluğu ise ‘olası protesto gösterileri ve Batılı hedeflere yönelik artan tehditler’ sebebiyle 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatıldı. Konsolosluk hizmetlerinin bu sebeple fiziki olarak sağlanmayacağı belirtildi.

İNGİLTERE VE ABD DE UYARDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise “Şu anda, İstanbul’da Batılıların uğrak yeri olan kiliseler, sinagoglar, büyükelçilikler/konsolosluklar ve diğer yerlere yönelik artan bir terör saldırısı tehdidi bulunduğu” belirtildi. İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nun ‘tedbir amacıyla’ kapatıldığı belirtilen açıklamada, İngiliz vatandaşları dikkatli davranmaya ve yerel güvenlik yetkililerinin tavsiyelerine uymaya davet edildi.

ABD’de pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye’deki vatandaşlarını Kur’an yakma olaylarının ardından gelebilecek tehditler konusunda uyarmıştı. Konuya ilişkin büyükelçiliğin sitesinde yapılan açıklamada “ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor” denilmişti. Büyükelçilik vatandaşlarını, kalabalıklardan uzak durma ve Batılıların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dikkatli davranma konusunda uyarmıştı. (DIŞ HABERLER)

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