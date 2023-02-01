2027 Avrupa Jimnastik Şampiyonası Ermenistan’da düzenlenecek

Ermenistan Jimnastik Federasyonu Başkanı Gagik Vanoyan gazeteciler ile basın toplantısı sırasında 2027’de Avrupa Erkekler ve Kadınlar Cimnastik Şampiyonası’nın Yerevan’da yapılacağını duyurarak büyük hayallerinin gerçekleştirmeyi başardıklarını belirtti.

Vanoyan’a göre, özellikle jimnastikte iyi sonuçlar aldıkları için Ermenistan’da herhangi bir uluslararası turnuva düzenlemek için büyük bir istek vardı.

Ermenistan Jimnastik Federasyonu Başkanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Federasyonda bazı konular ele alındıktan hükümetin de desteğiyle uluslararası federasyona başvurduk. Hem Dünya, hem de Avrupa şampiyonlarımız var ve bu sonuçlar uluslararası federasyonunun böyle bir karar almasına katkıda bulundular. Tabii ki bunun çok büyük maliyeti var ama devlet sayesinde büyük hayalimizi gerçekleştirebildik.”

Federasyon başkanı, Ermenistan’a yerine getirmeleri gereken net taleplerin sunulduğunu söyledi. Vanoyan “Yapılacak çok iş var ve adım adım ilerleyeceğiz. Bu turnuvanın en iyilerinden biri olacağından hiç şüphem yok” sözlerini de dile getirdi.

Almanya ve İngiltere de 2027 şampiyonasına ev sahiplik yapma isteklerini öne sürmüşlerdi ama seçim Ermenistan üzerine durdu.

Kaynak:Ermenihaber.am