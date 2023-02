Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu’ndan Kur’an yakılmasına tepki

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurul Başkanı Monsenyor Martin Kmetec ,İsveç’te başlayan sonra birçok Avrupa ülkesinde yinelenen Kur’an-ı Kerim yakılmasına yönelik eylemleri kınadı. Yaptığı açıklamada, “Bu, çeşitli din ve milletlerden insanlar arasında nefret, düşmanlık ve husumeti körükleyen, talihsiz bir harekettir” ifadelerini kullandı.

İsveç’te, aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan‘ın Kur’an-ı Kerim’i yakmasının ardından Hollanda’da da benzer bir olay yaşanmıştı. Hollanda’nın başkenti Lahey’de, Almanya kökenli PEGIDA (Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar)‘nın Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Kur’anı yırtmıştı.

İsveç ve Hollanda’da Kur’an yakılması ve yırtılması eylemlerine tepki gösteren Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu başkanı Monsenyor Martin Kmetec konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu’nun başkanının açıklamaları şöyle: “Danimarka, İsveç ve Hollanda’da Müslümanların kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’e yönelik, son zamanlarda meydana gelen provokatif, duyarsız ve saldırgan eylemler karşısında derin bir şok ve üzüntü içerisindeyiz. Bu, çeşitli din ve milletlerden insanlar arasında nefret, düşmanlık ve husumeti körükleyen, talihsiz bir harekettir. Kilise liderleri ve Hristiyan Toplumu, bu çirkin eylemi şiddetle kınamakta ve insanların dini duygularına, ahlaklı bir yaşam için ilham veren Kutsal Kitaplarına ve inançlarına saygı gösterilmesini talep etmektedir. Her türlü aşırılık ve hoşgörüsüzlük toplumun huzurunu tehdit etmektedir; oysa her insanın onurlu bir yaşam sürmesi ve gerçek barış, her dinin hedefidir.”

‘Papa İnsan Kardeşliğinin, kurulması gereğini vurgulamıştır’

Papa’nın söz konusu eylemlere yönelik tepkisinin hatırlatıldığı açıklamada, “Kilise geleneğinin ruhuna uygun olarak Papa Franciscus, Papalık görevinin başlangıcından itibaren kültürel karşılaşmalara ve dinler arası diyaloğa büyük önem vermiştir” denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı: “Kilise geleneğinin ruhuna uygun olarak Papa Franciscus, Papalık görevinin başlangıcından itibaren kültürel karşılaşmalara ve dinler arası diyaloğa büyük önem vermiştir. Çoğunluğu Müslüman olan Türkiye, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Bahreyn ve Fas’a gerçekleştirdiği ziyaretler, dünya toplumunun karşı karşıya olduğu sorunlara küresel çözümler aranması bakımından önem taşımaktadır. Papa Franciscus, tüm dünyanın her yıl 4 Şubat’ta andığı Uluslararası İnsan Kardeşliğinin, kurulması gereğini vurgulamıştır. Papa Franciscus’a göre Kilise’nin vizyonu, barışsever bir toplumdur: ‘Hristiyanlar ve Müslümanlar olarak, erkekleri ve kadınları yaratan ve onları kardeşçe, birbirlerinin farklılıklarına saygı göstererek ve ihtiyaç duyduklarında birbirlerine yardım ederek birlikte yaşamaları için yeryüzüne yerleştiren Yaratıcı ve Barışçı Allah’a inanıyoruz. O, ortak evimiz olan yeryüzünü, ona sorumlu bir şekilde bakmamız ve gelecek nesiller için korumamız için bize emanet etmiştir.”

