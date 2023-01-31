Rubinyan: Ermenistan yarın bile Türkiye ile tamamen açık sınır ve diplomatik ilişkilere sahip olmaya hazır

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkiler Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, “Azatutyun” ajansına verdiği röportajda Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerine ve normalleşme sürecine de değindi.



Ermenistan’ın bu konuda yapıcı olduğunu vurgulayarak, Ermenistan’ın her zaman açık bir sınıra sahip olmaya ve Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

Rubinyan’a göre şu ana kadar Türkiye henüz bu adımı atmadı.

Yerevan ile Ankara arasında direkt kargo taşımacılığının olup olmadığına dair sorusuna Rubinyan bu şekilde cevap verdi:

“Fırsat açıktır ve ilgili işadamları bu fırsattan yararlanmak isterlerse yararlanabilirler. En son gerçekleşen görüşme özel temsilciler arasında değil, Margara’daki sınır kapısında teknik görüşme yapıldı ve Margara köprüsünün durumu ve uygunluğu incelendi, iki taraflı numuneler alındı ​​ve şu an o araştırma aşamasındayız. Bundan sonra nasıl ilerlediğimiz sonuçlara göre belli olacak. Ayrıca kara sınırının diplomatik pasaportu taşıyanlar için açılması teklifimiz de masada olup, Türk tarafının yanıtını bekliyoruz.”

Rubinyan, ayrıca, köprü ile ilgili teknik bir sorun olmadığı halde üçüncü ülke vatandaşların bu sınır kapısında geçmesi için herhangi bir engel kalmıyacağını ve kapının açılması için en azından Ermenistan Cumhuriyeti tarafından herhangi bir siyasi sebep olamıyacağını ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/01/31/Rubinyan-Ermenistan-Türkiye-açık-sınır/243351