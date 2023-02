NEW YORK İSTANBULLU ERMENİLER DERNEĞİ ÜSTRAHİP HARUTYUN’U AĞIRLADI

ABD’nin New Jersey eyaletinde 29 Ocak 2023, Pazar akşamı, Mado Restoran’da, New York ve New Jersey; Tıbrevank, Esayan-Getronagan Dernekleri, İstanbul Ermenileri Yardımlaşma Birliği ve Hay Dun’un katılımıyla bir sevgi sofrası düzenlendi. Bir zamanların İstanbul Ermenilerinin mensubu olduğu bu kuruluşlar, İstanbul Ermeni Patrikliği genç rahiplerinden Üstrahip Harutyun Damadyan’ın S. Nerses Cemaran’da olması münasebetiyle bu yemeği organize etmişlerdi.

Sıcak bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, İstanbul Ermenileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Tamar Malhas Gayseryan, Esayan-Getronagan Derneği Başkanı Zıvart Balıkcıyan ve Tıbrevank Derneği Dr Hagop Hampartsumyan birer konuşma yaptılar.

Üstrahip Harutyun da bir konuşma yaparak “Sevgi Sofrası” kelime kalıbının İstanbul Ermenilerine özel bir kullanımı olduğunu ve diğer cemaatlerimizde kullanılmadığı için anlamının bilinmediğini hatırlatarak, bu akşam İstanbullu Ermenilerin etrafını sardığı sevgi sofrasında bu kelimenin anlamının hissedildiğini dile getirdi. Bu vesileyle tüm katılımcılara Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin pederane takdis ve selamlarını iletti. Patrik Hazretleri’nin, İstanbullu Ermeni cemaatin, New York’taki faaliyetlerini her zaman yakından takip ettiğini ve güçlü birlikteliklerinin Patriklik Makamı tarafından sevinçle karşılandığını belirtti. Bu vesileyle Rahip Mesrob’a teşekkür ederek gösterdiği başarılı çalışmalar için kendisini tebrik etti.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad